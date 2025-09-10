Kelly Piquet geeft uniek kijkje achter de schermen bij overwinning Verstappen in Italië
Kelly Piquet geeft uniek kijkje achter de schermen bij overwinning Verstappen in Italië
Max Verstappen schreef de F1 Grand Prix van Italië afgelopen zondag op zijn naam. Kelly Piquet, de partner van de Red Bull Racing-coureur, heeft een uniek kijkje achter de schermen gegeven op social media.
Verstappen zat al dichtbij de McLarens in de vrije trainingen op de vrijdag, maar wist Lando Norris en Oscar Piastri echt te verslaan op de zaterdag. Hij pakte de pole position op het Autodromo Nazionale Monza met de snelste kwalificatieronde uit de geschiedenis van de Formule 1. Het kwam nadat Verstappen bij zijn engineers had gepusht voor een andere achtervleugel. De Limburger was oppermachtig op de zondag en won de Grand Prix van Italië met een voorsprong van bijna twintig seconden. Het was zijn derde zege van het seizoen tot nu toe.
Achter de schermen met Piquet
Piquet deelde de kiekjes van het "perfecte weekend" op haar Instagram.
