Johan Derksen wijst zijn favoriete F1-coureur aan
Hoewel Johan Derksen totaal niets op heeft met de autosport, onthult hij in Vandaag Inside dat hij toch fan is van één specifieke coureur. De 76-jarige stelt dat autosport vroeger altijd iets bijzonders was en dat hij, ondanks dat hij liever naar andere sporten kijkt, destijds wel vaak naar de racerij keek.
Derksen heeft een gepeperde mening over de autosport. Zo is het in zijn ogen een 'b-sport', waar het voornamelijk draait om het materiaal. Voetbal of wielrennen ziet hij dan ook liever. Tafelgenoot René van der Gijp is daarentegen een vaste kijker van de Formule 1 en praat vaak mee als het over de koningsklasse gaat.
Stirling Moss
Maandagavond zat Giedo van der Garde in het praatprogramma. Derksen haakte daar in op het spektakel in Monza en vertelde dat hij vroeger toch wel één coureur had waar hij fan van was. "Ik was altijd fan van Stirling Moss", verklaart Derksen. Moss reed zo’n tien jaar in de Formule 1, van 1951 tot en met 1961. Hij pakte geen wereldtitels, maar schreef wel 16 zeges bij in 66 Grands Prix.
'Autoraces waren iets bijzonders'
Derksen beaamt dat het toch wel een coureur uit de oude doos is, maar dat doet volgens hem niets af aan het talent: "Wel een hele goede coureur. Dat was in de jaren vijftig, begin zestig." Destijds waren er minder mogelijkheden om de sport te volgen en autoraces op televisie waren iets bijzonders. "Toen was autoracen op televisie iets speciaals. Dan bekijk je in principe alles", legt Derksen uit. Wel benadrukt hij dat hij toch écht van andere sporten houdt: "Ik hou zoveel van autoracen, dat ik zondag naar de Ronde van Spanje keek."
