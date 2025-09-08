Norris over incident met Verstappen: 'Mijn vier wielen waren niet op de baan'
Norris over incident met Verstappen: 'Mijn vier wielen waren niet op de baan'
Lando Norris en Max Verstappen hadden het aan de stok tijdens de start van de F1 Grand Prix van Italië in Monza en heeft zich nu uitgesproken over de situatie die de F1-wereld in zijn greep hield na de race.
In gesprek met Sky Sports ging Norris in op de situatie bij de start van de race, te beginnen met de eerste meters. Norris werd buiten de baan gedwongen door Verstappen, waarna hij op het gras terecht zou komen. "Nou, alle vier de wielen waren niet op de baan, dus ik zie het maar als een nee. Maar ik had eigenlijk ook wel verwacht dat het zo zou gaan. Ik verwacht een harde, tot-het-gaatje-achtige verdediging. Ik denk alleen niet dat je iemand de grindbak in mag duwen. Hij wist vanaf het allereerste moment dat ik ernaast zat, ik had een betere run (naar de eerste bocht). Uiteindelijk kun je het gewoon racen noemen, maar je mag mensen ook niet zomaar van de baan drukken."
Norris over situatie met Verstappen in eerste bocht
Vervolgens het tweede moment: de eerste bocht, waarbij Verstappen uiteindelijk de bocht niet haalde, de eerste plaats behield door buiten de baan te gaan en uit vrees voor een penalty de plek vervolgens aan Norris zou geven. "Ik remde later voor bocht één, ik ging er wat meer voor en ik haalde net de bocht. Ik heb goed gevochten in de eerste ronde. Mijn start en mijn eerste bocht waren nog steeds heel sterk. Ook in deze race had ik het gevoel dat ik alles heb gedaan wat ik kon, maar we hadden gewoon niet de snelheid. Het voelde als een goede start, ik had het idee dat ik mezelf die kansen gaf, maar we waren gewoon te langzaam en dat was heel duidelijk. Jammer, maar zo is het nu eenmaal."
