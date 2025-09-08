Max Verstappen reed ijzersterke race op Monza en wist zijn pole position uiteindelijk om te zetten in een overwinning. Achter hem zag hij hoe McLaren in de slotfase een teamorder uitdeelde aan Oscar Piastri; de Australiër moest teamgenoot Lando Norris er voorbij laten na een mislukte pitstop. Verstappen moest erom lachen, zo onthulde hij na afloop.

Verstappen wilde er niet al te veel over kwijt, maar het moge duidelijk zijn dat hij zich niet echt kon vinden in de teamorders van McLaren. Volgens de regerend wereldkampioen hoort een slechte pitstop, wat het geval was bij Norris, ook een beetje bij de sport en hoeft een andere coureur daar niet voor te boeten. "Ja, weet je, van mijn kant, een slechte stop kan natuurlijk gebeuren", zo legde hij uit bij Viaplay. "Hetzelfde geldt wanneer een motor kapot gaat of dat je zelf een fout maakt. En ja, dat hoort nu eenmaal bij het racen."

Verstappen "moest beetje lachen" om teamorder McLaren op Monza

De Nederlander steekt dan ook niet stoelen of banken dat hij wel een beetje moest lachen om de beslissing van McLaren. "Ik moest er een beetje om lachen dat hij die plek terug moest geven. En daar laat ik het bij", zo glimlachte Verstappen, die overigens bij de Duitse pers al aangaf zelf nooit te hebben geluisterd naar zo'n teamorder in die situatie. Piastri luisterde uiteindelijk wel en gaf na afloop aan dat hij de redenatie van McLaren achter de keuze wel enigszins kon begrijpen. Het feit dat Norris zich voor hem had gekwalificeerd en de hele race voor hem reed, was voor hem reden genoeg om mee te gaan in de teamorder, ook al wist hij dat Norris hierdoor weer iets op hem zou inlopen in het kampioenschap.

