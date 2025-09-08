Max Verstappen won de Grand Prix van Italië op Monza, maar na afloop werd er vooral gesproken over de discutabele teamorder van McLaren. Verstappen werd door de Duitse pers gevraagd wat hij zou hebben gedaan in die situatie, en het antwoord van de regerend F1-wereldkampioen was glashelder.

Lando Norris begon de race op Monza vanaf plek twee, maar moest al snel concluderen dat hij niet het tempo kon rijden van polesitter Verstappen. Hij was echter wel sneller dan teamgenoot Oscar Piastri, die op de derde stek reed. Het tweetal leek dan ook in deze volgorde te gaan finishen, iets dat voor Norris zou betekenen dat hij weer iets inliep op zijn collega met betrekking tot het wereldkampioenschap. Toen McLaren in de slotfase van de race beide coureurs binnen moest halen voor een pitstop, ging Piastri als eerste. Zijn stop verliep vlekkeloos. Daarna was het de beurt aan Norris, maar bij hem verliep de stop bijzonder stroef. Hierdoor kon Piastri hem inhalen en dat zorgde voor woede bij Norris. McLaren besloot een teamorder te geven aan de Australiër en vertelde hem dat hij Norris weer voorbij moest laten. Piastri gaf hier - met frisse tegenzin - gehoor aan. Verstappen lijkt daar weinig van te begrijpen.

Verstappen zou positie nooit aan Norris hebben gegeven

Als Verstappen samen met Norris zou vechten voor het kampioenschap, dan had hij nooit die positie teruggeven, zo vertelde hij op Monza bij de Duitse pers. Toen de interviewer hem confronteerde met de teamorder bij McLaren, voelde Verstappen de vraag al aankomen. Of hij naar de teamorder zou hebben geluisterd en zijn positie zou hebben afgestaan aan Norris? "Dan had ik dat niet gedaan", zo klonk het kort maar krachtig, waarop de interviewer reageerde: "Dat is wat ik ook al dacht, dat was eigenlijk alles wat ik wilde horen, bedankt." Verstappen gaf een glimlach en liep vervolgens weg.

