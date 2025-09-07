Red Bull kan strijd weer aan met McLaren na 'magische' oplossing Verstappen
Max Verstappen en Red Bull Racing waren dit weekend in Italië bijzonder sterk. De Nederlandse wereldkampioen trok zowel de kwalificatie als de Grand Prix op Monza naar zich toe. Is dit de ommekeer voor Red Bull in de strijd met McLaren? Het zou zomaar kunnen, want Verstappen heeft mogelijk een 'magische' oplossing aangedragen.
Plots stond ie er weer: Verstappen. In Zandvoort stond hij natuurlijk ook al op het podium, maar op Monza was hij direct vanaf het begin ijzersterk. Iedere sessie opnieuw zat hij er goed bij. En op de momenten dat het er echt toe deed, sloeg hij toe. In de kwalificatie pakte hij pole en in de Grand Prix reed hij weg bij de McLaren's, om vervolgens de overwinning te claimen. De concurrentie leek plots geen antwoord te hebben op Verstappen en de RB21. Is het dan plots omgeslagen? Of zagen we hier een eendagsvlieg? Verstappen onthult dat er wel degelijk cruciale veranderingen zijn doorgevoerd en dat de auto nu weer op koers lijkt te liggen. Naar verluidt komen de 'magische oplossingen' ook uit de koker van de Nederlander zelf.
Verstappen blikt terug op pole en zege in Italië
Als Verstappen na afloop van de race op Monza door Sky Sports wordt gevraagd naar de reden achter zijn pole en overwinning, zegt hij: "Nou, ik zou willen zeggen dat de racepace waarschijnlijk nog beter was dan verwacht. De balans was behoorlijk goed en ik denk dat we het grootste gedeelte van de eerste stint sterk waren. We zagen er goed uit op de banden, al moet ik zeggen dat ik aan het einde van de eerste stint wel een beetje begon te worstelen. En daarna voerden we de juiste strategie uit, met de harde band die ik voluit kon pushen. Natuurlijk wist ik ook van de strategie van McLaren, die hoopten op een safety car. Richting het einde was het gewoon naar huis rijden. En dat is fijn om soms te ervaren."
Verstappen suggereert dat problemen Red Bull boven tafel zijn
Vervolgens wordt Verstappen gevraagd naar de stappen die er lijken te zijn gemaakt met de RB21. Laurent Mekies, teambaas van Red Bull, liet namelijk al weten dat Verstappen zijn team richting een afwijkende setup had gedirigeerd. "Het was een soort van experiment, maar tegelijkertijd zoek je ook oplossingen. En dit seizoen zijn we een beetje overal en nergens en ik denk dat we nu eindelijk een richting hebben gevonden die past bij de auto. Dus ik hoop dat het vanaf nu een beetje meer consistent gaat zijn."
