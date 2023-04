Brian Van Hinthum

Zondag 23 april 2023 11:13

Er wordt continue een hoop gezegd en geschreven over de situatie bij Red Bull Racing en het zou borrelen tussen Max Verstappen en Sergio Pérez. Christian Horner probeert nu voor eens en altijd duidelijk te maken dat er niks aan de hand is bij het Red Bull-tweetal.

Nadat we eind vorig seizoen tijdens de Grand Prix van Brazilië de eerste scheurtjes tussen Verstappen en Pérez zagen ontstaan binnen het team van Red Bull, lijkt die lijn in het nieuwe seizoen gestaag doorgezet te worden. De Mexicaan geeft met enige regelmaat aan voor het kampioenschap te willen strijden en na de Grand Prix van Saoedi-Arabië leken beide Red Bull-coureurs even het masker te laten vallen toen er in de cooldown room weer enige sprake was van frustraties tegenover elkaar en er duidelijk spanningen waren rondom de snelste raceronde die Verstappen bij het vallen van de vlag pakte.

Leugens

Sinds de race in Djedda is er vanzelfsprekend een hoop gezegd en geschreven in de media en vaak kunnen we lezen en horen dat het niet helemaal lekker zou zitten tussen Verstappen en Pérez, al hebben we ze dat zelf nooit hardop horen zeggen. Er wordt daarnaast ook beweerd dat het team volledig op de hand is van Verstappen en zelfs gezegd dat de Nederlander een betere auto heeft en de Mexicaan dus gesaboteerd zou worden door het team. Daarover hoorden we vader Antonio Pérez eerder al zeggen dat daar niks van waar is. "Dat is een leugen, laat dat duidelijk zijn", zei de vader van Pérez.

Horner reageert

Dan blijft er nog de vermeende bekoelde relatie over tussen Verstappen en de Mexicaan, maar daar blijkt volgens Horner ook helemaal niks van waar. "Het zijn twee competitieve coureurs. De relatie is goed. Er is veel respect tussen de twee", wordt de Brit geciteerd door PlanetF1. "Ze kennen allebei de verantwoordelijkheid van het rijden voor dit team. Daar komen verwachtingen bij om de hoek kijken, maar ze bevinden zich op een goede plek. Ze zijn een zeer effectief paar voor ons geweest en ik verwacht dat dat zo zal blijven", besluit de grote Red Bull-baas.