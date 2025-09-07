Max Verstappen heeft een fantastisch weekend achter de rug in Italië. Nadat hij op zaterdag al verrassend pole position wist te pakken, ging hij er vandaag ook met de zege vandoor tijdens de Grand Prix. Oscar Piastri heeft zelfs geld geboden om het 'geheim' van Verstappen boven water te krijgen.

McLaren is vrijwel het gehele seizoen al de bovenliggende partij in de Formule 1, maar op Monza was het overduidelijk Red Bull Racing dat de overhand had. Of beter gezegd, Max Verstappen. De Nederlander begon al sterk aan de vrije trainingen en trok deze lijn moeiteloos door richting de kwalificatie. Verstappen greep tegen alle verwachtingen in pole position en mocht zodoende de Grand Prix aanvangen vanaf de eerste startplek. Met twee McLaren's in z'n nek hadden experts een moeizame middag verwacht, maar - los van de start - bleek dat niet het geval. Verstappen domineerde en reed uiterst comfortabel richting de zege. Piastri wil zijn geheim weten.

Piastri biedt Verstappen geldbedrag in ruil voor geheim

Al na de kwalificatie had Piastri door dat Verstappen sterk was in Italië. Toen ze op zaterdag samen bij de pers verschenen, werd Verstappen gevraagd naar zijn geheim. Er bleek namelijk iets veranderd te zijn aan de tot voor kort o zo grillige RB21. "Ik ga niet zeggen wat ik heb gedaan aan de auto, maar het ja, geeft me een iets betere balans, laat ik het zo zeggen", zo liet Verstappen weten. Piastri haakte hier vervolgens op in en wilde zelfs geld op tafel leggen om het geheim van Verstappen en Red Bull boven tafel te krijgen. Erg ver wilde hij overigens niet in de buidel tasten. "15 dollar?", zo bood hij Verstappen een bescheiden bedrag aan om zijn geheim prijs te geven. "Laat me daar even over nadenken", zo reageerde Verstappen breedlachend.

