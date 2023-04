Brian Van Hinthum

Zondag 23 april 2023 09:02 - Laatste update: 09:02

Jarenlang bespraken Allard Kalff en Kees van de Grint in het programma Slipstream op RTL alle zaken van binnen en buiten de Formule 1. Na 2021 verdween het programma van de buis, maar vanaf maandag 22 mei kan men weer genieten van de show. Viaplay laat de show - weliswaar in een ietwat ander format - terugkeren.

Kalff was natuurlijk jarenlang één van de bekende gezichten uit de RTL GP-stal en de presentator/commentator nam op die zender jarenlang de presentatie van het programma Slipstream voor zijn rekening. In dat programma werd hij meestal vergezeld door Van de Grint en nam het tweetal op de maandag na een raceweekend alle belangrijke zaken uit de Formule 1 door en werd het raceweekend van de dagen ervoor uitgebreid onder de loep genomen.

Show keert terug

Met de komst van Viaplay vertrok Kalff richting de gloednieuwe streamingdienst en dus verdween ook Slipstream van de buis. Fans van het programma krijgen nu van Van de Grint echter goed nieuws: de show keert vanaf 22 mei terug in een nieuw jasje op Viaplay onder de naam 'In de Slipstream'. "Het bijna legendarische programma Slipstream dat Allard en ik vijf jaar lang samen maakten, keert op de maandag terug bij Viaplay", laat een trotse Van de Grint weten aan Motorsport.com.

Nieuwe presentator

Hoe de precieze invulling van de show eruit gaat zien, is nog niet bekend en daar wil ook Van de Grint nog niet al te veel over loslaten. "Ik vind het hartstikke leuk. We hebben dat vijf jaar lang met veel plezier gedaan en gaan dat nu weer doen. Het wordt een iets ander concept, maar de inhoud is eigenlijk hetzelfde.” Men heeft vernomen dat de presentatie niet door Kalff zelf gedaan gaat worden, maar dat er een nieuwe presentator komt, waarbij Kalff als vaste gast zal gaan plaatsnemen. De presentator wordt nog bekend gemaakt.