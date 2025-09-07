close global

Hamilton "niet verrast" door pole Verstappen in Monza: "Heeft al jaren een winnende auto"

Hamilton "niet verrast" door pole Verstappen in Monza: "Heeft al jaren een winnende auto"

Jan Bolscher
Lewis Hamilton is onder de indruk van de ronde waarmee Max Verstappen beslag legde op pole position voor de Grand Prix van Monza, maar zegt daarnaast niet verbaast te zijn, omdat de Nederlander al "ik weet niet hoe lang" over een winnende auto beschikt.

Max Verstappen was op zaterdag de grote verrassing tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monza. De viervoudig wereldkampioen zette met zijn laatste snelle ronde in Q3 een 1:18.792 op het bord, en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. Verstappen start zondagmiddag zodoende vanaf pole position op het Italiaanse asfalt, gevolgd door Lando Norris, Oscar Piastri en Charles Leclerc. Teammaat Yuki Tsunoda klokte de tiende tijd.

Hamilton niet verrast door pole position Verstappen in Monza

"Ik kan niet zeggen dat het mij verrast", vertelt Hamilton als hij door de aanwezige media wordt gevraagd naar de pole position van Verstappen. "Hij heeft al ik weet niet hoe lang een auto die wereldkampioenschappen wint, en je weet hoe goed Max over één ronde kan zijn. Hun auto is erg goed in snelle bochten en de tweede sector. Ook op het rechte stuk zijn ze efficiënt. Hij heeft het fantastisch gedaan." Mooie woorden van de zevenvoudig wereldkampioen, al is de Red Bull dit seizoen verre van een kampioenschap winnende auto.

Hamilton moet gridstraf inlossen in Monza

Hamilton zelf zette voor toeziend oog van het thuispubliek van Ferrari een 1:19.765 op het bord, waarmee hij als vijfde eindige. De veertigjarige Brit moet echter een gridstraf van vijf plaatsen inlossen die hij een week geleden in Zandvoort opliep. Hamilton zal zodoende als tiende aan de race beginnen. De Grand Prix van Monza gaat vanmiddag om 15:00 uur Nederlandse tijd van start.

