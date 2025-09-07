Mekies geeft forse waarschuwing af voor Grand Prix van Italië: 'Ze zijn beter'

Max Verstappen liet in Monza opnieuw zijn klasse zien door de snelste ronde ooit in de Formule 1 te rijden en daarmee pole position te veroveren voor de Grand Prix van Italië. Het betekende de eerste pole sinds de komst van Laurent Mekies als nieuwe teambaas van Red Bull, en die gaf toe dat dit resultaat allerminst vanzelfsprekend aanvoelde.

Mekies wees erop dat Red Bull de laatste weken juist moeite had om mee te doen in de strijd om pole. "Het voelde nooit vanzelfsprekend om op pole te staan", vertelt hij. "Het goede nieuws dit weekend was dat we eindelijk weer dichter bij de strijd zaten. Dat was de laatste races niet zo. Toch rekenden we erop dat de McLarens, de Ferrari’s of misschien de Mercedessen de eerste plek zouden pakken. Er waren zes of zeven auto’s die ervoor gingen, dus is het mooi dat Max en het team dit voor elkaar hebben gekregen." Volgens Mekies begon het vertrouwen al op vrijdag: "Ze zijn vanaf de eerste training achter de duizendsten van een seconde aangegaan. Het is fijn dat ze daar vandaag voor zijn beloond."

Angst voor McLaren in de race

Toch tempert de Fransman de verwachtingen voor zondag. "We zijn ons er heel goed van bewust dat McLaren meestal sterker is in de race. Hun voordeel neemt vaak toe tijdens de long runs", waarschuwt hij. "We hebben al vaker meegemaakt dat we voor ze starten, maar ze daarna meer snelheid hebben. Elke week proberen we dat gat te verkleinen. Zondag zal opnieuw een test zijn om te zien of we daar vooruitgang in boeken."

Beperkingen RB21 nog altijd zichtbaar

Ondanks Verstappens pole benadrukte Mekies dat de auto nog steeds tegen dezelfde problemen aanloopt. "De karakteristieken en de beperkingen zijn dit hele seizoen al hetzelfde. Zelfs hier met minder downforce voelde Max weer precies die eigenschappen. We hebben niet het idee dat dit leidt tot dezelfde extra problemen als vorig jaar, maar dat blijft nog afwachten. Het zijn pas de eerste meters van het weekend."

Fase van opbouw voor Mekies

Sinds hij in juli de leiding van Christian Horner overnam, ligt de focus van Mekies vooral op de interne organisatie. "De eerste fase was observeren, het team leren kennen, en zoveel mogelijk mensen spreken. Je kunt een team niet in één of twee maanden volledig doorgronden. Nu zijn we bezig samen een plan te maken om stap voor stap weer competitiever te worden. Elke dag begrijp je beter hoe de structuur werkt en wat er nodig is om meer te ontgrendelen."

Verstappen haalt het maximale eruit

Voor Verstappen betekende de kwalificatie in Monza vooral nog eens een bewijs van zijn klasse: zelfs uit de gevoelige RB21 weet hij op één ronde alles te halen. Voor Mekies is het resultaat een welkome opsteker in de lange weg om Red Bull weer aan de absolute top te brengen. "Vandaag hebben we laten zien waartoe we nog in staat zijn", aldus de teambaas.

