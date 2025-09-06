Ferrari liet in de slotfase van Q3 toch een kans liggen met Charles Leclerc. Lewis Hamilton zat namelijk ook in die sessie, wetende dat hij nog een gridstraf voor zondag zou krijgen. Toch koos Ferrari ervoor om Leclerc eerst naar buiten te sturen, en teambaas Frederic Vasseur geeft tekst en uitleg.

De kwalificatie was uiteindelijk een razendspannende sessie. Ferrari, McLaren en Max Verstappen zaten dicht bij elkaar. De Scuderia leek op weg naar de pole position in de absolute slotfase, maar het was uiteindelijk Lando Norris die er net onderuit schoot. Toch schreef Verstappen zijn 45e pole position op zijn naam.

Voorbereiding was belangrijker dan slipstream geven

Na afloop van de kwalificatie wordt Vasseur gevraagd of het niet beter was geweest om Hamilton op te offeren en hem een tow te laten geven voor teamgenoot Leclerc. "Dat was het wel, maar de juiste beslissing was om de opwarmronde goed voor te bereiden. We hebben in andere GP's gezien hoe belangrijk dat was," zo opent Vasseur bij Sky Sports F1.

De Engelsman wordt vijf plekken naar achteren gezet en had zijn teamgenoot kunnen helpen. Leclerc kwam uiteindelijk iets meer dan twee tienden tekort. Toch heeft ook hij niet om hulp gevraagd, zo onthult Vasseur: "Nee, hij begreep waarom het niet mogelijk was."

