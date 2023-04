Brian Van Hinthum

Zaterdag 22 april 2023 20:07 - Laatste update: 20:54

Stoffel Vandoorne beleeft met het team van DS Penske voorlopig nog niet het seizoen waar de regerend Formule E-kampioen op had gehoopt. De Belg moet het momenteel doen met een teleurstellende twaalfde plek in het kampioenschap. Tóch ziet hij wél dat het langzaam de goede kant begint op te gaan.

Vandoorne kroonde zich vorig seizoen met het team van Mercedes tot kampioen in de elektrische raceklasse, waarna de Duitse renstal zich terugtrok uit de Formule E. De Belg moest daardoor op zoek naar een nieuwe uitdaging en de reservecoureur van Aston Martin vond onderdak bij het team van DS Penske. Een groot succes werd het nog niet voor de 31-jarige coureur in het eerste gedeelte van het seizoen en dus wordt er hard bij het team gewerkt om beterschap te bewerkstelligen.

Artikel gaat verder onder video

Stijgende lijn

Dit weekend was GPFans aanwezig in de paddock tijdens het raceweekend in Berlijn en daar werd er met Vandoorne gesproken over zijn eerste seizoenshelft. "Het is een beetje een moeilijke start van het seizoen geweest. Vooral de eerste paar wedstrijden waren best moeilijk voor ons als team", is hij realistisch. "We hebben niet honderd procent de job gedaan om de banden te begrijpen. Daar hebben we niet altijd het maximale uit gehaald. De laatste paar wedstrijden begint het een stuk beter te gaan. We zitten in de mix vooraan nu. Ik zie dat we waarschijnlijk een positieve tweede helft van het seizoen kunnen hebben."

Auto's van 2023

Vervolgens krijgt de voormalig Formule 1-coureur ook de vraag hoe hij kijkt tegen de veranderde auto's van dit jaar. "Je went er wel snel aan. Ik denk dat de auto’s nog sneller moeten gaan. Oké, we hebben meer power en minder gewicht, maar de banden zijn voorlopig nog wat te hard", is de man uit Kortrijk kritisch. "We hebben uiteindelijk niet genoeg grip. Als we wat meer grip zouden hebben, zouden de auto’s een stuk sneller kunnen gaan, waardoor de wedstrijden een stuk interessanter worden", besluit hij.