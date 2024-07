Stoffel Vandoorne is al een tijdje uit het gezichtsveld van F1-fans, maar mag volgende week wel de bandentest van Pirelli doen namens Aston Martin. De Belg gaat in op een mogelijke terugkeer in de koningsklasse en of er iets concreets speelt.

Vandoorne zegt in een exclusief gesprek met GPFans dat hij blij is met de kans die hij krijgt om namens Aston Martin deel te nemen aan de testdag van Pirelli in Spa. "Ja, erg enthousiast. Vorig jaar had ik ook de kans om de bandentest te doen. Helaas was het toen erg nat. Tijdens die dag hebben we toch nog aardig wat rondjes kunnen rijden vorig jaar. Maar natuurlijk tot nu toe lijkt het erop dat het dit jaar droog wordt. Dus dat zal het zijn. Ja, gewoon een beetje leuker en beter en om een goed gevoel te krijgen voor de auto. En dan ja, het is een bandentest. Dus het wordt waarschijnlijk een drukke dag, met veel, veel, veel ronden en veel verschillende compounds. Om eerlijk te zijn weet ik nog niet wat we precies gaan doen, maar ik denk dat het voor mij persoonlijk een geweldige kans is om weer achter het stuur te kruipen. Ik heb al een tijdje geen Formule 1 meer gereden, dus het is altijd goed om, weet je, een kleine opfrisser te hebben. En het zal het team helpen met mijn feedback om een andere coureur in de auto te hebben. En ook voor al mijn simulatorwerk, om echt die correlatie te krijgen."

Vandoorne denkt dat hij volledige pakket heeft voor F1

Vandoorne heeft zijn vertrek uit F1, inmiddels alweer een paar jaar geleden, even moeten verwerken. Nu heeft hij het idee dat hij een betere coureur is dan hij was. "Ja, ik bedoel, nadat ik uit de Formule 1 ben gestapt, was dat aanvankelijk een beetje een moeilijke periode. Ik denk dat ik mijn liefde voor het racen heb teruggevonden en om daadwerkelijk in verschillende series te racen, heeft zeker ook mijn vaardigheden ontwikkeld en mijn ruimdenkendheid over bepaalde dingen die misschien niet zo was toen ik een beetje jonger was. Ja, ik zou nu zeker in een betere positie verkeren."

Vandoorne heeft op dit moment geen concrete plannen in F1

Toch moet ook Vandoorne toegeven dat plannen om in F1 terug te keren momenteel niet aan de orde zijn. Er is momenteel niet iets concreets. "Niet per se. Ik bedoel, ik ben nu twee jaar bij Aston Martin, ik ben ook realistisch dat mijn toekomst waarschijnlijk niet hier ligt, maar je moet de deuren openhouden. Je weet nooit wat er gebeurt. De Formule 1 paddock beweegt op het snelste tempo en de ene week lijkt iets onwaarschijnlijk en de volgende week is iets waarschijnlijk omdat je het gewoon niet weet. En het enige wat ik kan doen is zo competitief mogelijk racen in de series waarin ik race, proberen daar goed werk te leveren. En dan volgt de rest vanzelf."

