Vincent Bruins

Donderdag 28 september 2023 09:00 - Laatste update: 09:03

DS Automobiles en Penske Autosport kondigen aan dat Stoffel Vandoorne en Jean-Éric Vergne bij het team zullen blijven in 2024, het tiende seizoen van het Formule E-wereldkampioenschap.

Vandoorne werd kampioen in Formule Renault en de GP2 Series, voordat hij in 2017 en 2018 twee volle seizoenen in de Formule 1 doorbracht bij McLaren. Aan het eind van 2018 maakte de Belg zijn intrede in de Formule E. Al in zijn eerste seizoen scoorde hij een podium met HWA Racelab wat een jaar later het Mercedes-fabrieksteam werd. Hij sleepte het wereldkampioenschap van 2020-21 binnen, voordat hij de overstap maakte naar DS Penske. Vergne, ook wel bekend als 'JEV', is ook een voormalig Formule 1-coureur die succes wist te vinden in de Formule E. Hij werd in 2017-18 en 2018-19 tweemaal kampioen met Techeetah.

Artikel gaat verder onder video

Ultieme doel is kampioenschap winnen

"Ik ben blij om het avontuur die we een jaar geleden zijn begonnen, met dit team voort te zetten," laat Vandoorne weten. "Consistentie en stabiliteit zullen de basis vormen voor ons toekomstige succes. JEV en ik zijn een van de beste duo's in deze klasse. We hebben het afgelopen seizoen een aantal belangrijke stappen gezet en we worden samen sterker. Ons doel voor aankomend seizoen is consistentie in onze prestaties. Het ultieme doel is om het kampioenschap te winnen. Ik verheug me erop om te helpen het momentum verder op te bouwen en een boel trofeeën voor het team binnen te slepen."

OOK INTERESSANT: Vandoorne slaat handen ineen met Peugeot voor World Endurance Championship

Hecht duo met Stoffel

Ook Vergne is blij om door te gaan met DS Penske. "Dezelfde teamgenoot, dezelfde Gen3-auto. Nu een hoofdstuk is afgesloten, moeten we ons concentreren op wat ons te wachten staat," aldus de Fransman. "Ik hou van racen en al helemaal van winnen. Het is een zeer speciaal gevoel dat ik wederom met dit team wil ervaren. Ik heb een echte relatie van vertrouwen met de engineers en de monteurs. Hun toewijding en hard werken is werkelijk inspirerend. Ik wil het vertrouwen dat Jay Penske en de rest van het team in mij hebben, belonen. Met Stoffel vormen we een hecht duo."