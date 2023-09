Remy Ramjiawan

Donderdag 21 september 2023 15:19

De 31-jarige Stoffel Vandoorne zal in 2024 uitkomen voor het team van Peugeot in het World Endurance Championship. De Belgische coureur blijft naast zijn activiteiten in het langeafstandsracen ook nog actief als reservecoureur bij Aston Martin.

De Formule E-kampioen van 2022 is officieel benoemd als coureur van Team Peugeot TotalEnergies in het kampioenschap. In 2019 maakte hij zijn debuut in het langesafstandracen in de LMP1-klasse bij het team van SMP Racing. Afgelopen weekend reed Vandoorne al in de bolide, waar hij over een aantal maanden in zal racen, namelijk de Peugeot 9X8. Dat deed hij tijdens de 6 uur van Fuji, als invaller van Nico Müller die geblesseerd was voor de race.

Artikel gaat verder onder video

'Strijden om de zeges'

"Mijn doel was duidelijk om terug te komen naar dit kampioenschap en nog meer nu met de Hypercar-klasse, met zoveel fabrikanten. De kans krijgen om te strijden voor de overwinning en tijdens de 24 uur van Le Mans is fantastisch en ik denk dat het voor veel coureurs een droom is", zo legt Vandoorne uit. De Belg kan dan ook niet wachten op het moment dat het startschot wordt gegeven. "Ik ben erg blij om deel uit te maken van dit team en ik ben enthousiast om met Peugeot te beginnen."

🦁Finally!! Joining @peugeotsport next season and super happy to be back on the WEC grid! I’ve had some great moments in endurance racing and I’m excited to create many more together💪🏼 pic.twitter.com/joxCAngvuq — Stoffel Vandoorne (@svandoorne) September 21, 2023

Veelzijdigheid Vandoorne

Senior Vice President van Stellantis Motorsport, Jean-Marc Finot, prijst vooral de veelzijdigheid van Vandoorne. "We kennen Stoffel natuurlijk al heel goed als coureur voor DS Penske in de Formule E; hij maakt deel uit van de rijdersfamilie van Stellantis Motorport. Zijn vermogen om zich aan te passen en meteen in het ritme te komen laat zien dat beide series elkaar aanvullen, het FIA WEC en de FIA Formule E en het voordeel van coureurs die in beide kampioenschappen uitkomen."

Het kampioenschap telt in 2024 acht ronden en zal op 2 maart starten in Qatar. Het paradepaardje blijft echter de 24 uur van Le Mans en dat spektakel, waaraan Vandoorne dus ook zal meedoen, gaat op 15 juni van start.