Het is inmiddels bijna zes jaar geleden dat we Stoffel Vandoorne voor het laatst deel zagen nemen aan een Grand Prix, maar de Belg staat nog steeds klaar, mocht een mogelijkheid zich presenteren in de toekomst. Vandoorne is reservecoureur bij Aston Martin naast zijn werk in Formule E en de WEC, waar hij namens het fabrieksteam van Peugeot deelneemt.

Vandoorne maakte zijn F1-debuut in 2016 als invaller voor Fernando Alonso, die een blessure opliep na zijn enorme crash tijdens de Grand Prix van Australië. Hij gooide hoge ogen op - hij moest op zijn vlucht naar Bahrein alle functies van het stuur leren, en was twee dagen later sneller dan Jenson Button in de kwalificatie - en nam in 2017 permanent het stoeltje van Button over, die hij tot het einde van 2018 wist te behouden. Alonso was altijd vol lof over Vandoorne, en noemde hem dan ook zijn snelste teamgenoten in vele jaren. Desondanks werden zowel Alonso als Vandoorne aan de kant gezet aan het einde van 2018 - Carlos Sainz Jr. en rookie Lando Norris kwamen in hun plaats, en daar eindigde het F1-avontuur van de Belg.

Artikel gaat verder onder video

Kansen zijn zeer minimaal in F1

Vandoorne is een van de meest succesvolle coureurs in de junior-categorieën in recente jaren. Hij won in 2015 de GP2 titel, en verbrak de records voor meeste overwinningen, meeste punten en meeste pole positions in één seizoen. Ondanks dat hij zijn potentie niet wist waar te maken in de koningsklasse, weet Vandoorne dat hij het niveau heeft om in de Formule 1 mee te draaien. "Ik twijfel er niet aan dat ik het nog kan," vertelt Vandoorne in gesprek met officiële Formule 1-website. Ik ben inmiddels als een tijdje uit de Formule 1, maar ik race nog op competitief niveau en ik blijf fit. Ik heb een paar kansen gehad om de auto te testen, en dat is goed om niet helemaal buiten de wereld te zijn, ook al zijn de mogelijkheden voor een stoeltje tegenwoordig zeer, zeer minimaal."

Ik zou klaarstaan

Vandoorne heeft tot nu toe 42 Grands Prix achter zijn naam staan, en wist in totaal 26 punten te scoren voor McLaren. In 2017, zijn eerste volledige seizoen, eindigde hij met slechts vier punten minder dan Alonso. Hij is nu herenigd met de Spanjaard bij Aston Martin, waar Vandoorne al sinds medio 2023 een simulator- en reservecoureur is naast zijn andere taken. Zo blijft hij toch in de wereld, mocht de kans zich ooit voordoen. "Als er een kans zou zijn, zou ik klaarstaan. Ik zou mentaal ook op een andere plek zijn vergeleken met toen ik voor het eerst de F1 inkwam, en ik zou nu ook veel meer van genieten. Alles wat nodig is, is één kans en dan ben je back in the picture. Het is altijd goed om die deur open te houden, want je weet maar nooit."

Gerelateerd