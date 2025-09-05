De FIA heeft de administratie bijgewerkt en een oordeel geveld over de overtreding van Gabriel Bortoleto tijdens de tweede vrije training in Monza. De Braziliaan haalde Liam Lawson in terwijl er geel werd gezwaaid.

Tijdens de eerste twee vrije trainingen in Monza hadden sommige coureurs moeite om de wagen op de baan te houden. Diverse uitstapjes zorgden ervoor dat er grindop de baan terechtkwam, wat weer schade aan de vloeren kon veroorzaken. Bortoleto kreeg in VT2 de gele vlag te zien toen Kimi Antonelli zijn waterloo vond in Lesmo 2. De Braziliaan haalde echter Lawson in en moest zich daarvoor melden bij de stewards.

'No further action'

De stewards deelden uiteindelijk geen straf uit voor de overtreding. "De coureur van auto 5 naderde een zone met gele vlag vóór bocht 7, met auto 30 voor zich die met een aanzienlijk lagere snelheid reed. Het eerste signaal van de gele vlag werd getoond aan de rechterkant van de coureur na bocht 6. Op het moment dat de gele vlag werd getoond, bevond auto 5 zich al in de directe nabijheid van auto 30. Hierdoor werd het zicht van de coureur op de gele vlag gedeeltelijk geblokkeerd door auto 30," zo omschreven zij het voorval.

Zicht was niet best

In de ogen van de FIA valt Bortoleto weinig te verwijten: de Braziliaan kon simpelweg de signalen niet goed zien. "De stewards stellen vast dat de coureur van auto 5 niet genoeg tijd had om op de gele vlag te reageren voordat hij auto 30 inhaalde. Mede doordat auto 5 na het passeren van de eerste gele vlag zijn snelheid aanzienlijk verminderde en het incident dat de gele vlag veroorzaakte vervolgens op lage snelheid passeerde, hebben de stewards besloten dat, hoewel er technisch gezien sprake was van een overtreding van het reglement, er geen straf hoeft te worden opgelegd."

