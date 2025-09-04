In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Donderdag kwam naar buiten dat Williams de penalty van Carlos Sainz en de uitslag van de Grand Prix van Nederland heeft aangevochten bij de FIA, maakte Max Verstappen bekend of hij zou overwegen in de auto van Racing Bulls te rijden, kwam naar buiten dat de FIA volgende week gaat overleggen met de leveranciers over V8-motoren en stelde Jacquez Villeneuve dat Lewis Hamilton 'de enige wereldstel' van F1 is. Dit is de GPFans Recap van 4 september.

Williams vraagt 'Right of Review' aan bij FIA na uitgedeelde straf Sainz in Zandvoort

Williams heeft de penalty van Carlos Sainz, en daarmee ook de uitslag van de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort, via een 'Right to Review' aangevochten bij de FIA. Meer lezen over de reden achter het protest dat vanuit Williams is ingediend bij de FIA rondom de race in Zandvoort? Klik hier!

Nieuw opgedoken beelden tonen hoe F1-fans Norris opvrolijken na DNF in Zandvoort

Lando Norris (25) kreeg een flinke klap te verwerken tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De Brit was de gehele race aan het jagen op teamgenoot en wedstrijdleider Oscar Piastri, maar in de slotfase sloeg het noodlot toe. De motor van Norris gaf de geest en hij moest zijn auto stilzetten. Beteuterd stapte hij uit, maar de aanwezige F1-fans probeerden hem - deels met succes - op te vrolijken. Meer lezen over wat er op de beelden te zien is? Klik hier!

Villeneuve passeert Verstappen: "Hamilton is de enige échte wereldster"

Lewis Hamilton beleeft voorlopig een seizoen om snel te vergeten en inmiddels heersen er ook de nodige twijfels over zijn toekomst. Jacques Villeneuve sluit echter uit dat de zevenvoudig wereldkampioen na dit seizoen al zijn helm aan de wilgen hangt en legt ook uit waarom. Meer lezen over waarom Villeneuve nog steeds van mening is dat Hamilton de enige wereldster is in de huidige Formule 1? Klik hier!

'FIA gaat vergadering organiseren met motorleveranciers over terugkeer V8-motoren'

Er is dit jaar veel gedoe omtrent de motoren die in de toekomst in F1 gaan worden gebruikt en dit lijkt nog wel even zo te blijven. De FIA en de huidige en toekomstige motorleveranciers in F1 gaan namelijk weer om de tafel om de terugkeer van de V8-motoren te bespreken. Lezen over wat voor veranderingen er wellicht nog aan zitten te komen en hoe groot de kans is dat dit gaat gebeuren? Klik hier!

Verstappen wil niet in auto Racing Bulls rijden: 'Ook dat is niet genoeg tegen McLaren'

Veel mensen hebben in 2025 al een gesuggereerd dat Max Verstappen eens een vrije training of zelfs een weekend in de Racing Bulls moest rijden, omdat die auto stabieler zou zijn. Verstappen heeft hier nu zijn mening over gegeven. Meer lezen over wat Verstappen over Racing Bulls, hun auto en het mogelijk rijden in hun auto te zeggen heeft? Klik hier!

