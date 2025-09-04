Lewis Hamilton beleeft voorlopig een seizoen om snel te vergeten en inmiddels heersen er ook de nodige twijfels over zijn toekomst. Jacques Villeneuve sluit echter uit dat de zevenvoudig wereldkampioen na dit seizoen al zijn helm aan de wilgen hangt en legt ook uit waarom.

Hoewel Hamilton bekendstaat om zijn emotionele reacties na afloop van sessies, zakte hij vlak voor de zomerstop in Hongarije wel héél ver door de grond. Op de boardradio foeterde hij al: "Elke keer, elke keer weer." De grote vraag was waarop hij doelde: "Het is elke keer mijn schuld. Ik ben nutteloos, totaal nutteloos. Het team heeft helemaal geen problemen. Je ziet dat de auto op pole position staat", zo stelde de zwaar aangeslagen Brit. Vervolgens meende hij zelfs dat het team beter naar andere opties kan gaan kijken: "Ze moeten wellicht een andere coureur gaan nemen", zo zei Hamilton. De uitspraken hadden in de zomerstop natuurlijk veel teweeggebracht en ook in Zandvoort zijn deze weer onderwerp van gesprek.

Artikel gaat verder onder video

Nog geen tijd voor pensioen

In Nederland beleefde de Brit wederom geen al te best weekend. Het zelfvertrouwen leek laag. Hij spinde gedurende het weekend meermaals en tot overmaat van ramp liep ook zijn race weer uit op een deceptie. Vanzelfsprekend worden de zorgen om zijn toekomst steeds groter. Moet Hamilton niet gewoon eieren voor zijn geld kiezen en de eer aan zichzelf houden? Villeneuve denkt van niet: "Nee, nu niet. Volgend jaar hebben we een nieuwe auto, nieuwe motor en een volledig nieuw pakket. Iedereen is daarop aan het wachten", zo stelt Villeneuve tegenover Comeon Sports.

Hamilton enige wereldster

De oud-wereldkampioen vervolgt: "Het was goedkoop voor hen. Ze hebben zoveel waarde gehaald al uit het binnenhalen van Lewis dat het ze helemaal niks kost. Hij is nog altijd de enige échte wereldster", zo laat hij opmerkelijk genoeg weten. "Je wil alleen niet teveel van dit soort seizoenen doen, want dan gaat je waarde natuurlijk ook omlaag na verloop van tijd. Dat is het dingetje. Het is zijn eerste seizoen daar. Volgend jaar komen er nieuwe regels. Dat geeft een beetje speling, maar daarmee houdt het ook wel op. Volgend jaar? Volgend jaar moet het écht werken."

Gerelateerd