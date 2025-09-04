Williams heeft de penalty van Carlos Sainz, en daarmee ook de uitslag van de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort, via een 'Right to Review' aangevochten bij de FIA.

Carlos Sainz kreeg afgelopen weekend een straf van tien seconden na een incident met Liam Lawson. Sainz vond zelf dat, als er iemand een straf had moeten krijgen, het Lawson was. De Spanjaard stelde dat hij niet genoeg ruimte kreeg om te racen met Lawson, iets wat de Nieuw-Zeelander volgens hem al vaker heeft gedaan. Daarnaast haalde hij uit naar de FIA, die hem dus een straf gaf van tien seconden. Daardoor werd Sainz dertiende en niet zesde achter teamgenoot Alexander Albon.

Right of review

Sainz stelde zelf al dat hij bewijs ging verzamelen om zijn straf ongedaan te maken en dit lijkt gelukt te zijn. Williams ziet dat de penalty zowel Sainz en het team veel punten heeft gekost en heeft nu aan de FIA gevraagd om de penalty en daarmee de uitslag van de race te herzien. Hiervoor zal Williams dus met nieuw bewijs moeten komen, zodat de FIA een reden heeft om nog eens naar de situatie te kijken en eventueel de penalty en de uitslag op de schop te gooien. Sainz lijkt dit bewijs met Williams dus verzameld te hebben. Toch is het doel van Williams volgens het statement van het team niet per se het ongedaan maken van de penalty, maar wil het vooral duidelijkheid hebben over waarom de FIA besloot Sainz een penalty te geven.

Statement Williams

Het statement van Williams: "We kunnen bevestigen dat we bij de FIA een verzoek tot herziening hebben ingediend met betrekking tot de straf die Carlos in Zandvoort heeft gekregen. Het is voor ons belangrijk om te begrijpen hoe we in de toekomst moeten racen, en we hopen op een positieve uitkomst."

