Williams vraagt 'Right of Review' aan bij FIA na uitgedeelde straf Sainz in Zandvoort
Williams vraagt 'Right of Review' aan bij FIA na uitgedeelde straf Sainz in Zandvoort
Williams heeft de penalty van Carlos Sainz, en daarmee ook de uitslag van de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort, via een 'Right to Review' aangevochten bij de FIA.
Carlos Sainz kreeg afgelopen weekend een straf van tien seconden na een incident met Liam Lawson. Sainz vond zelf dat, als er iemand een straf had moeten krijgen, het Lawson was. De Spanjaard stelde dat hij niet genoeg ruimte kreeg om te racen met Lawson, iets wat de Nieuw-Zeelander volgens hem al vaker heeft gedaan. Daarnaast haalde hij uit naar de FIA, die hem dus een straf gaf van tien seconden. Daardoor werd Sainz dertiende en niet zesde achter teamgenoot Alexander Albon.
Right of review
Sainz stelde zelf al dat hij bewijs ging verzamelen om zijn straf ongedaan te maken en dit lijkt gelukt te zijn. Williams ziet dat de penalty zowel Sainz en het team veel punten heeft gekost en heeft nu aan de FIA gevraagd om de penalty en daarmee de uitslag van de race te herzien. Hiervoor zal Williams dus met nieuw bewijs moeten komen, zodat de FIA een reden heeft om nog eens naar de situatie te kijken en eventueel de penalty en de uitslag op de schop te gooien. Sainz lijkt dit bewijs met Williams dus verzameld te hebben. Toch is het doel van Williams volgens het statement van het team niet per se het ongedaan maken van de penalty, maar wil het vooral duidelijkheid hebben over waarom de FIA besloot Sainz een penalty te geven.
Statement Williams
Het statement van Williams: "We kunnen bevestigen dat we bij de FIA een verzoek tot herziening hebben ingediend met betrekking tot de straf die Carlos in Zandvoort heeft gekregen. Het is voor ons belangrijk om te begrijpen hoe we in de toekomst moeten racen, en we hopen op een positieve uitkomst."
Gerelateerd
Net binnen
Bortoleto hoopt stiekem op Verstappen bij Audi: 'Misschien komt hij ooit, wie weet?'
- 21 minuten geleden
Verstappen hekelt nieuw idee in F1: 'Inkorten races en meer sprintraces niet de oplossing'
- 1 uur geleden
- 1
Williams vraagt 'Right of Review' aan bij FIA na uitgedeelde straf Sainz in Zandvoort
- 2 uur geleden
'McLaren wisselt motor Norris en Piastri: geen straf voor raceweekend in Monza'
- 2 uur geleden
- 2
Sainz gaat bewijs verzamelen om straf in Zandvoort ongedaan te maken
- 3 uur geleden
- 2
Hadjar over promotie naar Red Bull als teamgenoot Verstappen: 'In 2026 is dat makkelijker'
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- Gisteren 16:53
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus