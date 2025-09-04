Verstappen wil niet in auto Racing Bulls rijden: 'Ook dat is niet genoeg tegen McLaren'
Veel mensen hebben in 2025 al eens gesuggereerd dat Max Verstappen eens een vrije training of zelfs een weekend in de Racing Bulls moet rijden, omdat die auto stabieler zou zijn. Verstappen heeft hier nu zijn mening over gegeven.
In 2025 is Red Bull Racing er niet in geslaagd om Verstappen een auto te geven waarin hij wereldkampioen kan worden, iets wat McLaren wel is gelukt. Hierdoor strijden Oscar Piastri en Lando Norris om de titel en moet Verstappen voorlopig genoegen nemen met P3 in het kampioenschap. Ook de upgrades die Red Bull heeft doorgevoerd in 2025 hebben, net zoals in 2024, de auto niet veel beter en sneller gemaakt en het werkvenster vergroot.
Racing Bulls in 2025
Terwijl Red Bull het heel lastig heeft, gaat het bij Racing Bulls prima. Het team begon uitstekend aan 2025, zakte daarna iets weg en is inmiddels weer helemaal terug te vinden in de top tien. Zowel Isack Hadjar als Liam Lawson verslaan regelmatig Yuki Tsunoda, coureur van Red Bull Racing, tijdens raceweekenden. Hadjar eindigde in Zandvoort zelfs derde in de auto van Racing Bulls. Veel mensen denk dan: als zij dat al kunnen, wat kan Verstappen dan in die auto?
Verstappen over Racing Bulls
Tegenover Adam Cooper laat Verstappen duidelijk weten dat een training of zelfs een raceweekend rijden in de auto van Racing Bulls voor hem geen optie is. “Nee, ik moet me gewoon concentreren op mijn eigen auto en proberen te begrijpen waar we ons kunnen verbeteren, om eerlijk te zijn. Ik ga de race er niet mee winnen. Het is op dit moment niet genoeg om een McLaren te verslaan. Dus ik denk er niet aan.”
