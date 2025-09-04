Lando Norris (25) kreeg een flinke klap te verwerken tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De Brit was de gehele race aan het jagen op teamgenoot en wedstrijdleider Oscar Piastri, maar in de slotfase sloeg het noodlot toe. De motor van Norris gaf de geest en hij moest zijn auto stilzetten. Beteuterd stapte hij uit, maar de aanwezige F1-fans probeerden hem - deels met succes - op te vrolijken.

Norris had gehoopt in Zandvoort zijn titelaspiraties kracht te kunnen bijzetten, maar in plaats daarvan liep hij averij op. Norris viel in de slotfase van de race uit met een probleem aan zijn motor. Niet alleen ging hierdoor zijn potentiële overwinning in rook op, ook kreeg zijn titeldroom een flinke dreun te verwerken. Norris staat door zijn DNF maar liefst 34 punten achter teamgenoot Piastri in de WK-stand van de Formule 1. Het was dan ook volledig te begrijpen dat Norris bijzonder teleurgesteld uit zijn gestrande auto klom na zijn uitvalbeurt. Hij stapte over de vangrail en ging beteuterd in het gras zitten. Toen hij eenmaal de kracht had gevonden om op te staan, kon hij rekenen op een verrassende reactie vanuit het publiek op Zandvoort.

Fans beuren Norris op na uitvalbeurt op Zandvoort

Terwijl Norris met een marshal aan zijn zijde stond te wachten tot hij uit zijn lijden werd verlost, schreeuwde het publiek hem toe - op een positieve manier. Het bleek een poging Norris enigszins op te fleuren. En het werkte, want Norris moest zichtbaar glimlachen toen hij zijn naam luidkeels vanaf de tribunes zijn kant op hoorde komen. Hij hief zijn hoofd, produceerde een glimlach en zwaaide even naar de fans. Een mooi gebaar van het publiek op Zandvoort en dat werd ook gezien op social media. "Dat is zo lief, ze weten hem na alles wat er gebeurde toch nog aan het lachen te maken", zo schreef iemand. "Ik zat ook op die tribune", schrijft een ander. "We klapten, zongen en zwaaiden naar hem. Er was veel steun, van iedere F1-fan, ongeacht voor welk team ze waren. Eén grote familie."

