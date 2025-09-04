Er is dit jaar veel gedoe omtrent de motoren die in de toekomst in F1 gaan worden gebruikt en dit lijkt nog wel even zo te blijven. De FIA en de huidige en toekomstige motorleveranciers in F1 gaan namelijk weer om de tafel om de terugkeer van de V8-motoren te bespreken.

Dit weet Motorsport.com donderdag te melden. Een vergadering zou georganiseerd worden op donderdag 11 september in Londen. "De meeste motorfabrikanten zijn niet per se tegen het idee van een vereenvoudigde V8-motor, maar zij vinden dat 2030 of het oorspronkelijk geplande 2031 een verstandigere tijdlijn zou zijn - zodat hun huidige investeringen niet te snel worden afgeschreven. Bovendien heerst er bij sommige partijen ongenoegen over het feit dat alle aandacht voor de V8-discussie het werk aan de indrukwekkend efficiënte 2026-motoren overschaduwt."

Artikel gaat verder onder video

In 2026 gaan regels op de schop

Dat er in F1 vanaf 2026 met nieuwe motoren gereden gaat worden, dat is inmiddels alom bekend. Leveranciers als Mercedes, Ferrari en Honda blijven actief in F1, maar Ford, Audi en in de toekomst ook Cadillac komen de gelederen van de koningsklasse vanaf 2026 (in het geval van de motoren van Cadillac waarschijnlijk 2028) versterken. De motoren gaan een nagenoeg gelijkwaardige mix van verbrandingsmotor en elektrische energie zijn, terwijl de koningsklasse langzaam maar zeker vooral naar dat laatste toe wil werken.

Related image

Veel discussie over motoren

Mede door FIA-president Mohammed Ben Sulayem is de discussie over de terugkeer van de V8-motoren, iets waar de coureurs ook wel fan van zijn, weer relevant geworden. Dit leek even in de ijskast gezet te zijn omdat de leveranciers hier niet in mee wilden gaan - vooral wegens de aanstaande nieuwe motoren - maar de gesprekken gaan nu dus toch weer gevoerd worden. Het zou gaan over een terugkeer naar de 2,4-liter V8-motor, maar dan met duurzame brandstof en andere hybridecomponenten die lijken op wat KERS was. Dit zou dan in de plaats komen van de MGU-K die nu in het volgende tijdperk nog wordt gebruikt. Wel wordt er vanaf 2026 geen gebruik meer gemaakt van de MGU-H die er nu nog wel is, iets wat waarschijnlijk ook met de terugkeer van V8-motoren zo zal blijven.

Gerelateerd