Lewis Hamilton

Hamilton reageert op gridstraf in Monza door incident in Zandvoort: 'Straf is nogal hardcore'

Hamilton reageert op gridstraf in Monza door incident in Zandvoort: 'Straf is nogal hardcore'

Remy Ramjiawan
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton wordt dit weekend vijf plaatsen teruggezet op de startgrid in Italië. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg een gridstraf voor een incident dat plaatsvond nog vóór de race in Zandvoort, en reageerde tijdens de persconferentie in Monza op de opgelegde straf.

Het raceweekend in Zandvoort was er voor de Brit een om snel te vergeten. Hij begon het weekend met twee spins, wist zich in de kwalificatie nog wel goed te herpakken, maar verloor tijdens de race de controle over zijn SF-25 en viel uit. Achteraf legde de FIA hem een gridstraf van vijf plaatsen op, omdat hij tijdens zijn opwarmronde richting de pitstraat veel te hard had gereden.

'Straf niet de beste manier om thuisrace te beginnen'

Hamilton rijdt dit weekend zijn eerste thuisrace voor Ferrari. "Deze straf is niet de beste manier om mijn eerste GP van Monza als Ferrari-coureur te beginnen, maar ik zal ervoor vechten en proberen weer naar voren te komen," aldus de zevenvoudig wereldkampioen. De wedstrijdleiding in Zandvoort besloot het incident pas na afloop van de race te beoordelen, waardoor de straf alleen dit weekend kan worden toegepast. "Het is frustrerend om een straf voor Monza te krijgen voor iets dat vóór de GP van Zandvoort is gebeurd", legt Hamilton uit.

Straf is nogal hardcore

Over het incident zelf zegt de Brit dat hij wel degelijk van het gas ging, maar dat dit volgens de FIA onvoldoende was. De straf vindt hij dan ook overdreven streng: "Ik ging wel van het gas tijdens die verkenningsronde in Zandvoort, maar blijkbaar niet genoeg. De straf is nogal ‘hardcore’."

Lewis Hamilton
