Vincent Bruins

Zaterdag 22 april 2023 13:49 - Laatste update: 13:52

Stuart Pringle, managing director van het circuit van Silverstone, de gastheer van de Britse Grand Prix, spreekt over de risico's die horen bij het promoten van een sport. Hij wijst naar de demonstranten die vorig jaar het circuit wisten te betreden. Hij hoopt dit soort problemen, evenals fans die te vroeg de baan op rennen bij de finish, zoals in Australië, aankomende zomer te voorkomen.

Tijdens de 2022-editie van de Grand Prix van Groot-Brittannië liepen zes demonstranten het circuit op. Het was op de wereldwijde feed van de Formule 1 eigenlijk niet te zien, omdat de regisseur snel wegschakelde van het gebeuren. De demonstranten hadden zich verzameld op het rechte stuk Wellington Straight en gingen op de baan zitten. Gevangenis- en taakstraffen waren het gevolg.

Geavanceerder dan Australië

"Het is duidelijk dat er nog wat geleerd kan worden," vertelde Pringle tegenover motorsport.com, doelend op het feit dat demonstranten zich niet lieten stoppen door hekken of marshals. "Zowel onze hekken als de bewaking zijn echter aanzienlijk anders dan in Australië. We zijn veel geavanceerder. Sinds 1987, toen mensen over de hekken sprongen om Nigel [Mansell] toe te juichen, letten we er goed op. We hebben na vorig jaar een grootschalig intern onderzoek gedaan. We werken wederom nauw samen met de politie."

Honderd miljoen toeschouwers

"Ik vat de risico's op geen enkele manier licht op," legde Pringle verder uit. "Het zou me verbazen als er geen correlatie was tussen het protest op Silverstone en mensen die het vervolgens een goed idee vinden om hetzelfde te doen op Aintree om daar hun boodschap over te brengen." Een evenement voor oude raceauto's op Aintree werd eerder deze maand opgehouden door demonstraten van Animal Rising. Just Stop Oil verpestte deze week een snoekertoernooi in Sheffield door op de tafel te klimmen en met oranje poeder te gooien. "Het zijn mensen die weten dat er veel aandacht is voor sport. Het is simpelweg iets waar we als sportpromotors mee te maken hebben. Ze doen het alleen, omdat er honderd miljoen mensen over de hele wereld kijken."