Vanaf 2026 moeten duurzame brandstoffen de fossiele brandstoffen gaan vervangen in Formule 1-auto's. Het is één van de stappen om te proberen de koningsklasse vanaf 2030 CO2-neutraal te maken. Pat Symonds, technisch directeur van de Formule 1, vertelde over het onderzoek naar duurzame brandstoffen dat op dit moment gaande is.

Sinds 2022 rijden Formule 1-auto's al op E10-benzine in plaats van benzine met een hoog octaangetal. De brandstof in het Formule 2-kampioenschap is al voor 55 procent duurzaam.

Waterstof en koolstof

"Er is duurzame vliegtuigbrandstof, er is waterstof en er zijn zoveel verschillende termen dat het behoorlijk verwarrend kan worden," aldus Symonds tegenover Speedcafe. "Maar wat we echt bedoelen met een duurzame brandstof is een waarbij de waterstof uit de duurzame bronnen komt. Het komt door het gebruik van windenergie of zonne-energie om de elektriciteit te produceren die waterstof uit water splitst." De koolstof voor duurzame brandstoffen moet niet van een fossiele bron afkomstig zijn, maar het moet recentelijk in de atmosfeer zijn geweest. "Het is waarschijnlijk in een plant terechtgekomen of in afval of wat dan ook, en dat halen we er weer uit. We produceren er brandstof van en die gebruiken we daarna nog een keer."

Koolstof in een cirkel

"Dus dat is waar we onze neutraliteit vandaan halen," legde de technisch directeur verder uit. "De koolstof bevindt zich in een cirkel: het gaat van de plant naar de brandstof, dan de lucht in, vervolgens de plant in de velden in. Zo wordt de cirkel compleet. En natuurlijk komen alle fabricage en het transport en al dat soort dingen allemaal kijken bij de levenscyclusanalyse van deze brandstof, dus we moeten dat ook echt allemaal CO2-neutraal maken." Om CO2-neutraal te worden en om de brandstof te produceren, is wel een ambitieus plan, volgens Symonds. Momenteel kan het alleen in een laboratorium worden gedaan. De Brit denkt dat het realistischer is dat de Formule 1 vanaf 2050 CO2-neutraal is in plaats van vanaf 2030.