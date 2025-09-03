Verstappen bevestigt motorwissel voor Italië, Herta tekent Cadillac F1-contract | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De F1 Grand Prix van Italië staat alweer voor de deur. Max Verstappen zal met een nieuwe motor uitkomen en, mits de batterij niet vervangen wordt, kan dat zonder gridstraf gebeuren. Op de vrijdag vinden tenminste twee rijderswissels plaats. McLaren kondigde eerder aan dat Alex Dunne zal invallen, maar nu maakte Alpine bekend dat Paul Aron zal debuteren. Ferrari heeft besloten om een speciale kleurstelling uit te brengen als eerbetoon aan de legendarische Niki Lauda. Verder gaat Rinus VeeKay in op zijn vertrek bij Dale Coyne Racing, verhuist zijn IndyCar-collega Colton Herta naar Cadillac F1 en blikken we terug op hoe het Verstappen.com Racing verging op de Nürburgring.

Verstappen bevestigt motorwissel voor GP Italië: "Volgende week meer vermogen"

In Italië vinden we het snelste circuit op de Formule 1-kalender: Autodromo Nazionale Monza. Het wordt dan ook niet voor niets de 'Temple of Speed' genoemd. Rubens Barrichello zette in 2004 met Ferrari de raceronde neer met de hoogste gemiddelde snelheid van 257 kilometer per uur. Er is dus geen enkele baan waar de koningsklasse komt waar de topsnelheid belangrijker is dan hier. Onder de F1-teams is het dan ook bijna een traditie geworden dat er voor Monza power units gewisseld worden. Verstappen bevestigde tegenover onder andere GPFans dat hij met een nieuwe motor zal rijden. Lees hier het hele artikel over de motorwissel voor Max Verstappen.

VeeKay komt met statement na vertrek bij Dale Coyne Racing: 'Zal dit seizoen nooit vergeten'

Dinsdag maakte het management van Rinus van Kalmthout bekend dat VeeKay en Dale Coyne Racing uit elkaar gaan. De Nederlander sloot dit jaar bij het team aan, maar vertrekt na één seizoen weer en heeft inmiddels gereageerd op het nieuws. Van Kalmthout benadrukt dat hij één van zijn leukste jaren in de IndyCar bij Dale Coyne Racing heeft gehad. "Ik wil Dale Coyne Racing, en dan met name Dale (Coyne) en Gail (Coyne), hartelijk bedanken voor de kans die zij me hebben geboden om mezelf in 2025 weer op de kaart te zetten. Dit afgelopen IndyCar-seizoen was oprecht het leukste en prettigste jaar in mijn loopbaan als IndyCar-coureur." Lees hier het hele artikel over het vertrek van Rinus VeeKay bij het IndyCar-team van Dale Coyne.

Ferrari onthult speciale livery als eerbetoon aan Niki Lauda

Het team van Ferrari kwam eerder deze week al met speciale blauwe teamkleding en heeft inmiddels het doek van de speciale livery getrokken voor de Grand Prix van Italië. Ferrari brengt een ode aan Formule 1-legende Niki Lauda en zijn kampioenschapswinnende wagen: de Ferrari 312T. Ten opzichte van het normale kleurenschema is er dit weekend iets meer wit op de Ferrari te zien. Het gaat dan voornamelijk om de motorkap, die wit is gebleven. De rest van de SF-25 is nog wel in het rood te bewonderen. Lees hier het hele artikel over de kleurstelling van Ferrari voor Monza.

Alpine schuift Aron naar voren voor VT1 in Monza: Colapinto moet zitje afstaan

Het team van Alpine schuift Paul Aron naar voren voor de eerste vrije training op het Autodromo Nazionale Monza, beter bekend als de Temple of Speed. De jongeling neemt het zitje van Franco Colapinto over, die die sessie langs de zijlijn zal staan. Aron vervult momenteel de rol van reservecoureur bij Alpine en heeft het afgelopen jaar veelvuldig in de simulator gezeten. De Estse autocoureur kijkt uit naar zijn eerste vrije training: "Ik wil zo goed mogelijk werk leveren om de auto af te stellen voor het hele weekend en ervoor zorgen dat we vanaf het begin in de best mogelijke positie staan om competitief te zijn." Lees hier het hele artikel over de rijderswissel bij Alpine voor de training in Italië.

Herta tekent bij Cadillac als F1-testrijder voor waarschijnlijke overstap van IndyCar naar F2

Colton Herta heeft zijn handtekening gezet bij het kersverse F1-team van Cadillac om daar de testcoureur te worden. Dat is vandaag officieel aangekondigd door het Amerikaanse merk. Daarnaast doen geruchten bij betrouwbare bronnen de ronde dat hij de FIA Formule 2 gaat doen, op jacht naar superlicentiepunten. In F2 en IndyCar krijg je 40 superlicentiepunten als je kampioen wordt, maar bij de IndyCar worden de punten al gauw minder naarmate je lager finisht in de eindstand. Echter, in F2 krijg je ook voor P2 en P3 in de eindstand 40 superlicentiepunten. Herta aast op deze manier op een Cadillac-zitje en dus mogen Valtteri Bottas en Sergio Pérez nu al over hun schouder kijken voor de seizoenen ná 2026. Lees hier het hele artikel over Colton Herta bij Cadillac.

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

Verstappen.com Racing was afgelopen zondag heel eventjes kampioen in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Harry King en Max Verstappen-protegés Chris Lulham en Thierry Vermeulen kregen echter een tijdstraf na de 3-uursrace op de Nürburgring, waardoor ze de overwinning in hun klasse kwijtraakten. Lulham had een tikje uitgedeeld aan de McLaren 720S GT3 Evo van Garage 59-coureur Joseph Loake halverwege de wedstrijd. Ze hebben de titel daarom toch niet al veiliggesteld. Ze verlieten de Nürburgring met een voorsprong van 16 in plaats van 33 punten. Lees hier het hele artikel over het GT3-team van Max Verstappen.

