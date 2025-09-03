Colton Herta gaat de grote stap nemen van de IndyCar Series naar de Formule 1. De Amerikaan is zojuist aangekondigd als de nieuwe testrijder van het kersverse team van Cadillac. De overstap van de IndyCar naar de FIA Formule 2 voor het raceseizoen van 2026, in de hoop meer superlicentiepunten te scoren, lijkt zo nog waarschijnlijker.

Herta, uit Santa Clarita, Californië, heeft al eerder in juniorklasses in Europa geracet. Hij won in 2015 races in de Britse Formule 4, toen Lando Norris kampioen werd. Ook in de Britse Formule 3 en de Euroformula Open stond hij meermaals op de hoogste trede van het podium. Herta keerde echter in 2017 terug naar de Verenigde Staten, en na twee succesvolle seizoenen in de Indy Lights (tegenwoordig Indy NXT) maakte hij zijn debuut in de IndyCar Series.

Jongste winnaar ooit in de IndyCar Series

Herta debuteerde bij Harding Steinbrenner Racing en zegevierde meteen in de tweede race van 2019 op het Circuit of the Americas. Daarmee zette hij het record voor de jongste IndyCar-winnaar ooit. Tevens won hij de seizoensfinale op Laguna Seca. Harding Steinbrenner fuseerde met het welbekende Andretti Global en Herta is sindsdien elk jaar voor dit team uitgekomen. Hij werd derde in 2020, vijfde in 2021, tiende in 2022 en 2023, vicekampioen in 2024 en zevende in 2025. Hij heeft negen IndyCar-overwinningen achter zijn naam staan.

Formule 1-droom nog niet opgegeven

Red Bull wilde in 2022 Herta tekenen om hem het jaar erop in de Racing Bulls (toen nog AlphaTauri) te zetten als opvolger van de richting Alpine vertrekkende Pierre Gasly. De Amerikaan had echter niet genoeg superlicentiepunten voor de Formule 1 en de FIA wilde ook geen uitzondering maken.

Sinds Cadillac bezig is met het opbouwen van een eigen F1-team in het Verenigd Koninkrijk, doen geruchten de ronde dat Herta kans zou maken op een zitje. De plannen van Cadillac zijn ontstaan uit het bod wat Andretti Global deed om op de grid van de koningsklasse te mogen staan. Maar Herta heeft ook nu niet genoeg superlicentiepunten, en Cadillac heeft Valtteri Bottas en Sergio Pérez aangenomen als coureurs voor 2026.

Herta geeft de Formule 1-droom echter nog niet op. Hij heeft zijn handtekening gezet bij Cadillac om daar de testcoureur te worden. Dat is zojuist officieel aangekondigd door het Amerikaanse merk. Daarnaast doen geruchten bij betrouwbare bronnen de ronde dat hij de FIA Formule 2 gaat doen, op jacht naar superlicentiepunten. In F2 en IndyCar krijg je 40 superlicentiepunten als je kampioen wordt, maar bij de IndyCar worden de punten al gauw minder naarmate je lager finisht in de eindstand. Echter, in F2 krijg je ook voor P2 en P3 in de eindstand 40 superlicentiepunten. Herta aast op deze manier op een Cadillac-zitje en dus mogen Bottas en Pérez nu al over hun schouder kijken voor de seizoenen ná 2026.

