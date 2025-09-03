Verstappen.com Racing was afgelopen zondag heel eventjes kampioen in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Harry King en Max Verstappen-protegés Chris Lulham en Thierry Vermeulen kregen echter een tijdstraf na de 3-uursrace op de Nürburgring, waardoor ze de overwinning in hun klasse kwijtraakten. Ze hebben de titel daarom toch niet al veiliggesteld.

Het bekende Duitse circuit speelde gastheer van de één na laatste Endurance Cup-race van de GT World Challenge, het belangrijkste GT3-kampioenschap in Europa. King, Lulham en Vermeulen komen uit in de Gold Cup, één niveau onder de Pro-klasse, omdat Lulham relatief onervaren is. Toch maken ze een boel indruk in de Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo van Verstappen.com Racing. Ze werden tweede in hun klasse op Paul Ricard en Monza, en wonnen vervolgens de CrowdStrike 24 Hours of Spa. Het trio pakte op de Nürburgring opnieuw de zege, totdat ze een straf kregen.

Voorsprong van 16 in plaats van 33 punten na straf

Lulham had een tikje uitgedeeld aan de McLaren 720S GT3 Evo van Garage 59-coureur Joseph Loake halverwege de wedstrijd. Door een tijdstraf werd de Verstappen.com-Aston Martin teruggezet van de eerste naar de derde plaats in de Gold Cup. Het team van de Red Bull F1-coureur verliet de Nürburgring daarom niet met een voorsprong van 33 punten, maar 16 punten op rivalen Jens Klingmann, Ben Tuck en Al Faisal Al Zubair in de Al Manar Racing by WRT-BMW, terwijl er nog 25 punten te verdienen zijn. De bekers voor de eerste positie moesten ze teruggeven en de titel is dus toch niet al beslist in het voordeel van King, Lulham en Vermeulen. De seizoensfinale vindt plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya op 12 oktober.

"De wisselvallige omstandigheden en het felle racen zorgden voor een spannend weekend", zo liet Lulham weten. De jonge Brit bedankt Max Verstappen voor zijn betrokkenheid bij Verstappen.com Racing. De Limburger had het natuurlijk druk door de Dutch Grand Prix, maar toch is hij veel bezig met zijn eigen GT3-team. "Hij geeft een boel advies en draagt veel bij. Hij is er bij elke briefing virtueel bij, voor en na elk evenement. Hij is nog meer betrokken dan ik me had kunnen voorstellen."

