Max Verstappen zal tijdens de F1 Grand Prix van Italië met een nieuwe motor in actie komen. Bij Red Bull Racing kan deze gewisseld worden zonder dat het een gridstraf oplevert, mits het alleen om de verbrandingsmotor gaat. Het is een groot voordeel ten opzichte van de situatie bij de andere topteams, zoals McLaren.

In Italië vinden we het snelste circuit op de Formule 1-kalender: Autodromo Nazionale Monza. Het wordt dan ook niet voor niets de 'Temple of Speed' genoemd. Rubens Barrichello zette in 2004 met Ferrari de raceronde neer met de hoogste gemiddelde snelheid van 257 kilometer per uur. Er is dus geen enkele baan waar de koningsklasse komt waar de topsnelheid belangrijker is dan hier. Onder de F1-teams is het dan ook bijna een traditie geworden dat er voor Monza power units gewisseld worden. Verstappen bevestigde tegenover onder andere GPFans dat hij met een nieuwe motor zal rijden: "Nieuwe motor volgende week, dus wat meer vermogen", klonk het kort maar duidelijk in de mediapen op Zandvoort.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen heeft nog maar 3 motoren gebruikt

Verstappen heeft als één van de weinige coureurs nog maar 3 verbrandingsmotoren, 3 turbo's, 3 MGU-H-systemen en 3 MGU-K-systemen gebruikt dit seizoen en dat terwijl je er per jaar 4 van ieder mag gebruiken. Hij kan deze motoronderdelen dus laten wisselen zonder een gridstraf te krijgen.

Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren, Charles Leclerc van Ferrari en George Russell van Mercedes staan ieder al op 4, dus als zij voor een nieuwe motor kiezen, levert dat dus wel een gridstraf op. Lewis Hamilton van Ferrari en Kimi Antonelli van Mercedes zijn al een keer bestraft voor het gebruik van een vijfde motor.

Wat betreft de batterij ('energy store') en de 'control electronics' mogen de coureurs er ieder 2 per seizoen gebruiken. Net als bij Piastri, Norris, Leclerc en Russell, staat bij Verstappen hier ook de teller al op 2. Dus laat de Limburger de batterij en de 'control electronics' vervangen, dan levert dat wel een gridstraf op. Verstappen bevestigde echter tot dusver alleen de nieuwe motor en niet dat het elektrische gedeelte van de power unit vervangen zou worden.