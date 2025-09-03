VeeKay komt met statement na vertrek bij Dale Coyne Racing: 'Zal dit seizoen nooit vergeten'
VeeKay komt met statement na vertrek bij Dale Coyne Racing: 'Zal dit seizoen nooit vergeten'
Dinsdag maakte het management van Rinus van Kalmthout bekend dat VeeKay en Dale Coyne Racing uit elkaar gaan. De Nederlander sloot dit jaar bij het team aan, maar vertrekt na één seizoen weer en heeft inmiddels gereageerd op het nieuws.
VeeKay heeft de afgelopen jaren in dienst van Ed Carpenter Racing gereden. Daar kwam vorig jaar plotseling een einde aan. De 24-jarige coureur moest daarom snel op zoek naar een alternatief en kwam uit bij Dale Coyne Racing. De resultaten waren bovendien verrassend goed dit seizoen, maar toch scheiden de wegen na dit seizoen.
VeeKay had fijne tijd bij Dale Coyne Racing
Van Kalmthout benadrukt dat hij één van zijn leukste jaren in de IndyCar bij Dale Coyne Racing heeft gehad. "Ik wil Dale Coyne Racing, en dan met name Dale (Coyne) en Gail (Coyne), hartelijk bedanken voor de kans die zij me hebben geboden om mezelf in 2025 weer op de kaart te zetten. Dit afgelopen IndyCar-seizoen was oprecht het leukste en prettigste jaar in mijn loopbaan als IndyCar-coureur," opent van Kalmthout. VeeKay heeft alles voor het team gegeven en dat was ook andersom het geval: "Ik wil mijn monteurs en engineer in het zonnetje zetten; zonder hen was dit niet mogelijk geweest. Ze hebben stuk voor stuk hun uiterste best gedaan om de #18 askROI.com Honda in iedere sessie goed voor de dag te laten komen. Ik zal dit seizoen nooit vergeten."
Toekomstplannen worden binnenkort bekend
Daarnaast maakt het persbericht duidelijk dat de keuze min of meer vanuit het kamp van VeeKay kwam. Zo besloot de coureur, samen met manager Adrian Sussman, een 'ander pad in te slaan voor 2026'. Binnenkort zullen die plannen openbaar worden gemaakt.
Gerelateerd
Net binnen
Fans zonder kaartje lopen tegen de lamp bij Dutch Grand Prix: "Kan het altijd proberen"
- 1 minuut geleden
'Voormalige Red Bull-medewerkster die Horner beschuldigde, weer actief in F1'
- 35 minuten geleden
- 2
VeeKay komt met statement na vertrek bij Dale Coyne Racing: 'Zal dit seizoen nooit vergeten'
- 1 uur geleden
Verstappen verbleef verrassend dicht bij circuit in Zandvoort tijdens Dutch GP
- 1 uur geleden
Overzicht rookies 2025: Welke jongelingen komen in F1 in actie en tijdens welke training?
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen bevestigt motorwissel voor GP Italië: "Volgende week meer vermogen"
- 3 uur geleden
- 2
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus