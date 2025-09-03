Dinsdag maakte het management van Rinus van Kalmthout bekend dat VeeKay en Dale Coyne Racing uit elkaar gaan. De Nederlander sloot dit jaar bij het team aan, maar vertrekt na één seizoen weer en heeft inmiddels gereageerd op het nieuws.

VeeKay heeft de afgelopen jaren in dienst van Ed Carpenter Racing gereden. Daar kwam vorig jaar plotseling een einde aan. De 24-jarige coureur moest daarom snel op zoek naar een alternatief en kwam uit bij Dale Coyne Racing. De resultaten waren bovendien verrassend goed dit seizoen, maar toch scheiden de wegen na dit seizoen.

VeeKay had fijne tijd bij Dale Coyne Racing

Van Kalmthout benadrukt dat hij één van zijn leukste jaren in de IndyCar bij Dale Coyne Racing heeft gehad. "Ik wil Dale Coyne Racing, en dan met name Dale (Coyne) en Gail (Coyne), hartelijk bedanken voor de kans die zij me hebben geboden om mezelf in 2025 weer op de kaart te zetten. Dit afgelopen IndyCar-seizoen was oprecht het leukste en prettigste jaar in mijn loopbaan als IndyCar-coureur," opent van Kalmthout. VeeKay heeft alles voor het team gegeven en dat was ook andersom het geval: "Ik wil mijn monteurs en engineer in het zonnetje zetten; zonder hen was dit niet mogelijk geweest. Ze hebben stuk voor stuk hun uiterste best gedaan om de #18 askROI.com Honda in iedere sessie goed voor de dag te laten komen. Ik zal dit seizoen nooit vergeten."

Toekomstplannen worden binnenkort bekend

Daarnaast maakt het persbericht duidelijk dat de keuze min of meer vanuit het kamp van VeeKay kwam. Zo besloot de coureur, samen met manager Adrian Sussman, een 'ander pad in te slaan voor 2026'. Binnenkort zullen die plannen openbaar worden gemaakt.

