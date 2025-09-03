Flinke kritiek op 'levensgevaarlijke actie' Hamilton: 'Een foutje en hij rijdt al die mensen aan'
Lewis Hamilton begint het raceweekend in Monza met een gridstraf van vijf plaatsen. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg die straf voor een overtreding nog vóór de race in Zandvoort was begonnen. De beelden tonen een behoorlijk gevaarlijke situatie en de reacties op sociale media zijn dan ook niet mals.
Enkele uren na de finish in Zandvoort volgde de mededeling dat Hamilton dit weekend in Monza vijf plaatsen teruggezet wordt op de grid. Volgens de FIA reed hij tijdens zijn opwarmronden, nog vóór de start, te hard richting de pitstraat, terwijl coureurs vooraf nadrukkelijk waren gewaarschuwd om hierop te letten. De stewards verklaarden: “We beschouwen een vermindering van 20 km/u niet als significant in een zone met dubbel geel.”
Gevaarlijke situatie gecreëerd door Hamilton
Terwijl de grid al volstond met mensen, raasde Hamilton met hoge snelheid richting de pitstraat. De wedstrijdleiding had vooraf nog benadrukt dat hier voorzichtig moest worden gereden, maar Hamilton hield zich daar niet aan. Op sociale media wijzen fans naar de actie en stellen sommigen dat het ronduit gevaarlijk was, met zoveel mensen in de buurt.
