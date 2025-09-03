Lewis Hamilton begint het raceweekend in Monza met een gridstraf van vijf plaatsen. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg die straf voor een overtreding nog vóór de race in Zandvoort was begonnen. De beelden tonen een behoorlijk gevaarlijke situatie en de reacties op sociale media zijn dan ook niet mals.

Enkele uren na de finish in Zandvoort volgde de mededeling dat Hamilton dit weekend in Monza vijf plaatsen teruggezet wordt op de grid. Volgens de FIA reed hij tijdens zijn opwarmronden, nog vóór de start, te hard richting de pitstraat, terwijl coureurs vooraf nadrukkelijk waren gewaarschuwd om hierop te letten. De stewards verklaarden: “We beschouwen een vermindering van 20 km/u niet als significant in een zone met dubbel geel.”

Gevaarlijke situatie gecreëerd door Hamilton

Terwijl de grid al volstond met mensen, raasde Hamilton met hoge snelheid richting de pitstraat. De wedstrijdleiding had vooraf nog benadrukt dat hier voorzichtig moest worden gereden, maar Hamilton hield zich daar niet aan. Op sociale media wijzen fans naar de actie en stellen sommigen dat het ronduit gevaarlijk was, met zoveel mensen in de buurt.

Total lack of focus

Completely distracted

Very poor performance — Chandan Ganwani (@chandan_ganwani) September 2, 2025

Ooooof should be a race ban... that's dangerous. — ⚾️🏆8 TIME Champs LSU Uni-Tracker (@LSUUnis) September 3, 2025

i'm just saying, a freak puncture in that moment would've caused many deaths and injuries.

What Lewis did was extremelly dangerous, completely fair penalty. — Daniel a.k.a. Prokonover (@Prokonover) September 2, 2025

apparently, he was the only rookie in the Netherlands that day, and for good measure, the only person who crashed into the barriers — Blockchain Harley Slamm (@Harleyslamm) September 3, 2025

That was completely dangerous and unecessary... what a shame. — Érico Calixto (@CalixtoErico) September 2, 2025

That is ridiculously dangerous! All those people and one mistake or spin and it is a huge incident with injuries! Poor from the experienced driver! — British Man in a new land - Bristol City+USA (@BritInUSofA) September 2, 2025

Highly highly dangerous and really just such a shame to see the demise of an F1 great. — The Pro’s Party UK (@TheProPartyUK) September 2, 2025

