Marko ziet dat Verstappen tevreden is met Mekies: "Er heerst een totaal andere sfeer"
Dr. Helmut Marko legt uit dat de sfeer binnen Red Bull Racing, met Laurent Mekies aan het roer, compleet anders is dan onder voormalig teambaas Christian Horner. Max Verstappen is volgens de adviseur van het team eveneens tevreden en Marko benadrukt dat de signalen positief zijn.
Mekies is de opvolger van de vertrokken Horner, die Red Bull de afgelopen twintig jaar heeft geleid. De Fransman heeft een achtergrond als engineer en kreeg begin 2024 de leiding over de Racing Bulls. Mede dankzij zijn werk beschikt het zusterteam nu over een auto die aardig kan meekomen met de concurrentie, en waarmee Isack Hadjar in Zandvoort zijn allereerste podiumplek wist te behalen. Bij Red Bull moet Mekies de stijgende lijn verder doortrekken, en Marko heeft er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.
'Verstappen ziet dat het de goede kant opgaat'
In gesprek met OE24 wijst Marko op de kwaliteiten van Mekies, die vooral aan de technische kant liggen. "Mekies is een toptechnicus, en dat is met de complexiteit van de Formule 1 van tegenwoordig een enorm voordeel. Hij kan goed met mensen omgaan, er heerst een totaal andere sfeer dan daarvoor," aldus de Red Bull-adviseur. Ook de samenwerking met Verstappen verloopt optimaal, en de viervoudig kampioen ziet perspectief: "Heel goed. Hij heeft de afgelopen weken alles geobserveerd en is ervan overtuigd dat het de juiste kant op gaat."
'McLarens van een andere planeet'
In Zandvoort bleek McLaren opnieuw een stap te snel, maar Marko ziet wel dat Red Bull zich heeft losgemaakt van Mercedes en Ferrari: "Je moet realistisch zijn. McLaren komt van een andere planeet. Als ze echt pushen, zijn ze driekwart seconde per ronde sneller dan wij. We hebben ons in ieder geval losgemaakt van Ferrari en Mercedes, die liggen een seconde achter."
