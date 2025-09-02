Nederlandse prins mogelijk naar FIA-top, 'F1 bespreekt terugkeer V8-motor' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Dutch Grand Prix was rampzalig voor Lewis Hamilton en een gridstraf van 5 plaatsen voor de volgende race heeft ook nog eens voor een nare nasmaak gezorgd. Dankzij nieuwe beelden weten we eindelijk waarom hij überhaupt die penalty heeft gekregen. De volgende race is Italië en dan zal Oscar Piastri zijn stoeltje afstaan voor de vrije training. De motorleveranciers zullen op Monza vergaderen over de toekomstige power units, waarbij de V8 mogelijk terugkeert. Verder kan het FIA-presidentschap een Nederlands tintje krijgen, maakt Max Verstappen duidelijk waarom hij niet een andere race-engineer dan Gianpiero Lambiase wil en bevestigt het management van Rinus VeeKay zijn vertrek bij Dale Coyne Racing.

Bernhard van Oranje mogelijk naar FIA-top: gevraagd als strategisch adviseur

De strijd om het FIA-presidentschap krijgt een Nederlands tintje. Tim Mayer, de Amerikaan die het in december bij de verkiezingen opneemt tegen de huidige president Mohammed Ben Sulayem, heeft Bernhard van Oranje gevraagd aan te sluiten bij zijn team als strategisch adviseur. Mayer prijst vooral de manier waarop Van Oranje zich heeft bewezen met de organisatie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Mayer noemt de keuze voor de Nederlander weloverwogen in een interview van De Telegraaf. "Bernhard heeft zijn sporen verdiend en ik denk dat hij drie heel belangrijke kwaliteiten heeft, die cruciaal zijn voor de toekomst van de autosport. En niet alleen van de autosport, maar ook van de wereldwijde mobiliteit. Want de FIA gaat veel verder dan sport alleen." Lees hier het hele artikel over Bernhard van Oranje.

Reden waardoor Hamilton gridstraf krijgt in Monza op beeld vastgelegd

Het raceweekend in Zandvoort verliep wisselvallig voor Hamilton. In de eerste vrije training begon hij stroef, met twee spins. In de kwalificatie herpakte hij zich en zette hij de zevende tijd neer, minder dan één tiende achter zijn teamgenoot. Tijdens de Grand Prix van Nederland ging het echter mis door eigen toedoen. Op een licht natte baan verloor Hamilton in de Hugenholtzbocht de controle over zijn SF-25, nadat hij over het geverfde asfalt was gereden. Daarmee kwam zijn race vroegtijdig ten einde. Enkele uren na de finish in Zandvoort volgde de mededeling dat Hamilton aankomend weekend in Monza met een gridstraf zal starten. Er is nu eindelijk in beeld gebracht waarom. Lees hier het hele artikel over de straf voor Lewis Hamilton.

Verstappen wil niet meer zonder Lambiase: "Dat zou moeilijk te accepteren zijn"

Max Verstappen en Gianpiero Lambiase kunnen regelmatig fel op elkaar zijn tijdens het boardradioverkeer maar over het algemeen weet het tweetal precies wat ze aan elkaar hebben. De viervoudig wereldkampioen kan inmiddels niet meer zonder zijn engineer en vertelt over het belang van de man aan de pitmuur. "Als je mij nu zou vertellen dat ik van race engineer moet wisselen, is dat heel lastig om te accepteren", zo klinkt het stellig in een speciale video van Red Bull Racing. "Simpel omdat dat lastig is als je een goede relatie met je race engineer hebt. Ik hoef bijna niks te zeggen, omdat hij precies weet wat ik nodig heb en wil van de auto." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen en zijn race-engineer.

'Motorleveranciers F1 komen na GP Italië bij elkaar: terugkeer V8-motoren staat op het spel'

Komend seizoen gaat de Formule 1 zwaarder leunen op de elektrische componenten van de power unit. Dat heeft ervoor gezorgd dat onder meer Honda en Audi zich hebben aangesloten voor het nieuwe tijdperk van de sport. Toch klinkt er ook kritiek: de nieuwe krachtbronnen zouden te complex zijn en de ontwikkelingskosten zijn torenhoog. Daarom gaat de voorkeur uit naar een eenvoudiger motor die bovendien doet denken aan de periode van vóór 2014. De Formule 1-teams overwegen een terugkeer naar de V8-motoren, zo meldt Auto Motor und Sport. Lees hier het hele artikel over de mogelijke comeback van de V8.

Piastri moet auto afstaan voor training GP Italië, McLaren besluit rookie in te zetten

Elk team in de Formule 1 is verplicht om vier keer tijdens een VT1-sessie een jongeling in te zetten die niet meer dan twee Grands Prix heeft verreden. Alex Dunne is op het Autodromo Nazionale Monza aan de beurt. De Ierse coureur kwam al op de Red Bull Ring in actie en werd vierde in zijn eerste Formule 1-sessie ooit. Hij zat binnen een tiende van Oscar Piastri. Lando Norris stapte natuurlijk vanaf de tweede vrije training weer in. Piastri is aankomende vrijdag degene die zijn zitje moet afstaan. Lees hier het hele artikel over een rookietraining bij McLaren op Monza.

Management VeeKay bevestigt vertrek bij Dale Coyne: "Het is een fantastisch jaar geweest"

Rinus van Kalmthout, die in de Verenigde Staten uitkomt onder de naam Rinus VeeKay, heeft via zijn management laten weten dat hij in 2026 niet uit zal komen voor Dale Coyne Racing. Geruchten doen de ronde dat de Nederlander al een nieuw zitje in de IndyCar Series heeft gevonden bij AJ Foyt Racing. "We hebben Dale laten weten dat Rinus niet terugkomt", bevestigde Adrian Sussman van het management van VeeKay tegenover RACER. "We hebben ook duidelijk gemaakt dat we alles waarderen wat Dale voor Rinus heeft gedaan en ik denk dat het de andere kant op ook zo is. Rinus heeft Dales team duidelijk geholpen om weer stabiel te worden en iedereen is er als winnaar uitgekomen." Lees hier het hele artikel over het vertrek van Rinus VeeKay bij Dale Coyne Racing.

