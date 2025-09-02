Rinus van Kalmthout, die in de Verenigde Staten uitkomt onder de naam Rinus VeeKay, heeft via zijn management laten weten dat hij in 2026 niet uit zal komen voor Dale Coyne Racing. Geruchten doen de ronde dat de Nederlander al een nieuw zitje in de IndyCar Series heeft gevonden bij AJ Foyt Racing.

VeeKay heeft er al zes seizoenen in de IndyCar op zitten. De eerste vijf bracht hij door bij Ed Carpenter Racing waar hij jaar na jaar de betere was ten opzichte van zijn teamgenoten. Hij werd daar plotseling om onbekende redenen ontslagen, toen bijna alle stoeltjes voor 2025 vergeven waren. Dale Coyne Racing gaf hem een tweede kans. De 24-jarige uit Hoofddorp scoorde in Toronto, Canada zijn eerste podium en maakte een van de beste seizoenen voor het team mee, niet alleen dankzij de rijkunsten van VeeKay, maar ook dankzij de aanstelling van Michael Cannon als zijn engineer.

VeeKay van Dale Coyne naar AJ Foyt?

Toch zal VeeKay niet bij het team van Dale Coyne blijven. "We hebben Dale laten weten dat Rinus niet terugkomt", bevestigde Adrian Sussman van het management van VeeKay tegenover RACER. "We hebben ook duidelijk gemaakt dat we alles waarderen wat Dale voor Rinus heeft gedaan en ik denk dat het de andere kant op ook zo is. Rinus heeft Dales team duidelijk geholpen om weer stabiel te worden en iedereen is er als winnaar uitgekomen. Het is een fantastisch jaar geweest. Rinus hield ervan om deel uit te maken van het team en vond de jongens geweldig. En iedereen presteerde boven verwachting."

Team Penske en tweevoudig kampioen Will Power kondigden eerder deze dinsdag aan dat ze na een samenwerking van 17 jaar uit elkaar zouden gaan. De verwachting is dat David Malukas naar Penske gaat en dat Power naar Andretti verhuist om Colton Herta op te volgen, waarvan verwacht wordt dat hij in 2026 in de FIA Formule 2 in actie komt. Volgens de geruchten is VeeKay de hoofdkandidaat om Malukas te vervangen bij AJ Foyt Racing, een team dat een technisch partnerschap heeft met Penske.

