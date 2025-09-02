close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Rinus VeeKay PR

Management VeeKay bevestigt vertrek bij Dale Coyne: "Het is een fantastisch jaar geweest"

Management VeeKay bevestigt vertrek bij Dale Coyne: "Het is een fantastisch jaar geweest"

Vincent Bruins
Credit for photo: Rinus VeeKay PR

Rinus van Kalmthout, die in de Verenigde Staten uitkomt onder de naam Rinus VeeKay, heeft via zijn management laten weten dat hij in 2026 niet uit zal komen voor Dale Coyne Racing. Geruchten doen de ronde dat de Nederlander al een nieuw zitje in de IndyCar Series heeft gevonden bij AJ Foyt Racing.

VeeKay heeft er al zes seizoenen in de IndyCar op zitten. De eerste vijf bracht hij door bij Ed Carpenter Racing waar hij jaar na jaar de betere was ten opzichte van zijn teamgenoten. Hij werd daar plotseling om onbekende redenen ontslagen, toen bijna alle stoeltjes voor 2025 vergeven waren. Dale Coyne Racing gaf hem een tweede kans. De 24-jarige uit Hoofddorp scoorde in Toronto, Canada zijn eerste podium en maakte een van de beste seizoenen voor het team mee, niet alleen dankzij de rijkunsten van VeeKay, maar ook dankzij de aanstelling van Michael Cannon als zijn engineer.

VeeKay van Dale Coyne naar AJ Foyt?

Toch zal VeeKay niet bij het team van Dale Coyne blijven. "We hebben Dale laten weten dat Rinus niet terugkomt", bevestigde Adrian Sussman van het management van VeeKay tegenover RACER. "We hebben ook duidelijk gemaakt dat we alles waarderen wat Dale voor Rinus heeft gedaan en ik denk dat het de andere kant op ook zo is. Rinus heeft Dales team duidelijk geholpen om weer stabiel te worden en iedereen is er als winnaar uitgekomen. Het is een fantastisch jaar geweest. Rinus hield ervan om deel uit te maken van het team en vond de jongens geweldig. En iedereen presteerde boven verwachting."

Team Penske en tweevoudig kampioen Will Power kondigden eerder deze dinsdag aan dat ze na een samenwerking van 17 jaar uit elkaar zouden gaan. De verwachting is dat David Malukas naar Penske gaat en dat Power naar Andretti verhuist om Colton Herta op te volgen, waarvan verwacht wordt dat hij in 2026 in de FIA Formule 2 in actie komt. Volgens de geruchten is VeeKay de hoofdkandidaat om Malukas te vervangen bij AJ Foyt Racing, een team dat een technisch partnerschap heeft met Penske.

© Rinus VeeKay PR
© Rinus VeeKay PR

Gerelateerd

IndyCar Rinus VeeKay Dale Coyne Racing

Net binnen

Nederlandse prins mogelijk naar FIA-top, 'F1 bespreekt terugkeer V8-motor' | GPFans Recap
GPFans Recap

Nederlandse prins mogelijk naar FIA-top, 'F1 bespreekt terugkeer V8-motor' | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
Management VeeKay bevestigt vertrek bij Dale Coyne:
Rinus van Kalmthout

Management VeeKay bevestigt vertrek bij Dale Coyne: "Het is een fantastisch jaar geweest"

  • 2 uur geleden
FIA onder vuur door onderzoek ná Dutch GP:
Incident op Zandvoort

FIA onder vuur door onderzoek ná Dutch GP: "Zo druk hebben de stewards het toch niet?"

  • 2 uur geleden
Marko lovend over Hadjar na ultimatum voor teamgenoot Verstappen:
Red Bull onder de indruk

Marko lovend over Hadjar na ultimatum voor teamgenoot Verstappen: "Isack is anders"

  • 3 uur geleden
  • 3
 Norris boos op race-engineer tijdens Dutch GP:
Will Joseph en McLaren

Norris boos op race-engineer tijdens Dutch GP: "Dat had mijn race kunnen beëindigen"

  • Vandaag 19:38
Bearman knap zesde in Dutch GP na pitstraatstart:
Haas op Zandvoort

Bearman knap zesde in Dutch GP na pitstraatstart: "Ik was echt aan het worstelen"

  • Vandaag 19:04
Meer nieuws

Veel gelezen

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
75.000+ views

Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'

  • 13 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x