Max Verstappen en Gianpiero Lambiase kunnen regelmatig fel op elkaar zijn tijdens het boardradioverkeer maar over het algemeen weet het tweetal precies wat ze aan elkaar hebben. De viervoudig wereldkampioen kan inmiddels niet meer zonder zijn engineer en vertelt over het belang van de man aan de pitmuur.

In de Formule 1 speelt een race engineer voor een coureur een cruciale rol tijdens de sessies die er gereden wordt. De man achter de microfoon is vaak de enige en belangrijkste lijn met 'de buitenwereld' tijdens een race. Af en toe kan het voor coureurs natuurlijk eenzaam aanvoelen in de cockpit van een Formule 1-auto en vanaf daar is het moeilijk om altijd de juiste informatie te vergaren die nodig is om een race zo goed mogelijk tot een einde te brengen. Denk daarbij aan tijdsgaten met voor- en achterliggers, verwachte regenomstandigheden, tactische omzettingen, gebeurtenissen in de race en mogelijke schades aan de auto.

Artikel gaat verder onder video

Getrouwd stel

Een goede en heldere communicatie tussen race engineer en coureur is dan ook van cruciaal belang wanneer je de best mogelijke resultaten wil bereiken. Er zijn ook enkele combinaties waarbij we het al regelmatig mis hebben zien gaan. Denk bijvoorbeeld aan Charles Leclerc en Lewis Hamilton bij Ferrari, waar we de twee coureurs toch met enige regelmaat in een rommelig gesprek van jewelste op de boardradio kunnen betrappen. Bij Verstappen op zijn radio lijkt het altijd echter te lopen als een Zwitsers horloge, ook al zijn de Nederlander en zijn engineer het niet altijd helemaal eens. De reeds vertrokken Christian Horner vergeleek het tweetal dan ook al eens met een 'getrouwd stel'.

Verstappen over Lambiase

Ook Verstappen zelf kan inmiddels niet meer zonder zijn goede vriend en engineer: "Als je mij nu zou vertellen dat ik van race engineer moet wisselen, is dat heel lastig om te accepteren", zo klinkt het stellig in een speciale video van Red Bull Racing. "Simpel omdat dat lastig is als je een goede relatie met je race engineer hebt. Ik hoef bijna niks te zeggen, omdat hij precies weet wat ik nodig heb en wil van de auto. Je kan dat ook goed op de radio horen. Natuurlijk hebben we onze vurige gesprekken zo nu en dan. Ik denk dat het ontzettend goed werkt voor ons. In hele lastige situaties tijdens races, weten wij altijd het meeste eruit te halen. Race engineers zijn niet altijd gemakkelijk. Zeker niet als je nieuw bent", besluit Verstappen.

Gerelateerd