Een van de vaste coureurs van McLaren zal niet deelnemen aan Vrije Training 1 voor de F1 Grand Prix van Italië. Oscar Piastri zal zijn papajakleurige bolide af moeten te staan en zal dus de aanvang van het raceweekend aan zich voorbij laten gaan. De leiders bij het constructeurskampioenschap hebben er namelijk voor gekozen om aankomende vrijdag een rookie in te zetten.

Elk team in de koningsklasse van de autosport is verplicht om vier keer tijdens een VT1-sessie een jongeling in te zetten die niet meer dan twee Grands Prix heeft verreden. Alex Dunne is op het Autodromo Nazionale Monza aan de beurt. De Ierse coureur kwam al op de Red Bull Ring in actie en werd vierde in zijn eerste Formule 1-sessie ooit. Hij zat binnen een tiende van Piastri. Lando Norris stapte natuurlijk vanaf de tweede vrije training weer in. Uiteindelijk zou hij de Grand Prix van Oostenrijk winnen vanaf de pole position na een mooi gevecht met Piastri.

Vrije training op historisch en prestigieus circuit

Dunne werd in 2022 kampioen in de Britse Formule 4, voordat hij het jaar erop tweede werd in het GB3-kampioenschap. Hij maakte vervolgens een baalseizoen mee in de FIA Formule 3, maar dit jaar doet hij het uitstekend in de FIA Formule 2 als debutant. Hij heeft al twee hoofdraces gewonnen en ligt momenteel vijfde in de tussenstand met nog vier raceweekenden te gaan. Zijn achterstand op kampioenschapsleider Leonardo Fornaroli is 30 punten.

"Ik kijk heel erg uit naar mijn tweede VT1 met McLaren in Monza dit weekend", laat Dunne weten. "Mijn eerste keer in Oostenrijk was een extreem speciale dag voor mij, maar om het nogmaals te mogen doen op Monza, zo'n historisch en prestigieus circuit, is iets waar ik een grote grijns van op mijn gezicht zal krijgen. Hopelijk kan ik verder bouwen en verbeteren op wat al een sterke sessie was in Oostenrijk, en hopelijk kan ik Lando en Oscar ook zoveel mogelijk helpen bij hun weekend."

