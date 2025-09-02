De Formule 1-teams overwegen een terugkeer naar de V8-motoren, zo meldt Auto Motor und Sport. Wanneer de oude krachtbronnen daadwerkelijk hun rentree maken, is nog onduidelijk, maar de teams willen werken aan goedkopere motoren die bovendien meer geluid produceren.

Komend seizoen gaat de Formule 1 zwaarder leunen op de elektrische componenten van de power unit. Dat heeft ervoor gezorgd dat onder meer Honda en Audi zich hebben aangesloten voor het nieuwe tijdperk van de sport. Toch klinkt er ook kritiek: de nieuwe krachtbronnen zouden te complex zijn en de ontwikkelingskosten zijn torenhoog. Daarom gaat de voorkeur uit naar een eenvoudiger motor die bovendien doet denken aan de periode van vóór 2014.

Artikel gaat verder onder video

Terugkeer in de maak?

Even werd er geflirt met een terugkeer van de V10, maar volgens het medium krijgt de V8 de voorkeur. Het zou gaan om een V8-blok met 2,4 liter inhoud. Wél is er een belangrijk verschil met de oude V8’s: in de nieuwe opzet moet volledig duurzame brandstof worden gebruikt, zoals ook vanaf 2026 het geval zal zijn.

Weerstand

Toch is er ook weerstand tegen het plan. Honda en Audi zouden eerder kiezen voor stabiliteit en dus het behoud van de krachtbronnen vanaf 2026. Beide merken hebben herhaaldelijk gewezen op de hoge ontwikkelingskosten. Dr. Helmut Marko benadrukte daarentegen dat de ontwikkeling van de nieuwe motoren uiteindelijk voor iedereen evenveel heeft gekost en dat er meer rekening moet worden gehouden met de fans.

Meeting na Grand Prix van Italië

Opvallend is dat teams nu al nadenken over het tijdperk ná de motoren die volgend seizoen worden ingevoerd. Na de Grand Prix van Italië, komend weekend, is het de bedoeling dat de betrokken partijen om tafel gaan om twee vragen te beantwoorden: moet de Formule 1 terugkeren naar V8-motoren, en zo ja, wanneer moet die terugkeer ingaan?

Gerelateerd