'Motorleveranciers F1 komen na GP Italië bij elkaar: terugkeer V8-motoren staat op het spel'
'Motorleveranciers F1 komen na GP Italië bij elkaar: terugkeer V8-motoren staat op het spel'
De Formule 1-teams overwegen een terugkeer naar de V8-motoren, zo meldt Auto Motor und Sport. Wanneer de oude krachtbronnen daadwerkelijk hun rentree maken, is nog onduidelijk, maar de teams willen werken aan goedkopere motoren die bovendien meer geluid produceren.
Komend seizoen gaat de Formule 1 zwaarder leunen op de elektrische componenten van de power unit. Dat heeft ervoor gezorgd dat onder meer Honda en Audi zich hebben aangesloten voor het nieuwe tijdperk van de sport. Toch klinkt er ook kritiek: de nieuwe krachtbronnen zouden te complex zijn en de ontwikkelingskosten zijn torenhoog. Daarom gaat de voorkeur uit naar een eenvoudiger motor die bovendien doet denken aan de periode van vóór 2014.
Terugkeer in de maak?
Even werd er geflirt met een terugkeer van de V10, maar volgens het medium krijgt de V8 de voorkeur. Het zou gaan om een V8-blok met 2,4 liter inhoud. Wél is er een belangrijk verschil met de oude V8’s: in de nieuwe opzet moet volledig duurzame brandstof worden gebruikt, zoals ook vanaf 2026 het geval zal zijn.
Weerstand
Toch is er ook weerstand tegen het plan. Honda en Audi zouden eerder kiezen voor stabiliteit en dus het behoud van de krachtbronnen vanaf 2026. Beide merken hebben herhaaldelijk gewezen op de hoge ontwikkelingskosten. Dr. Helmut Marko benadrukte daarentegen dat de ontwikkeling van de nieuwe motoren uiteindelijk voor iedereen evenveel heeft gekost en dat er meer rekening moet worden gehouden met de fans.
Meeting na Grand Prix van Italië
Opvallend is dat teams nu al nadenken over het tijdperk ná de motoren die volgend seizoen worden ingevoerd. Na de Grand Prix van Italië, komend weekend, is het de bedoeling dat de betrokken partijen om tafel gaan om twee vragen te beantwoorden: moet de Formule 1 terugkeren naar V8-motoren, en zo ja, wanneer moet die terugkeer ingaan?
Gerelateerd
Net binnen
Red Bull-icoon onthult toekomst: 'Dán zal Verstappen ergens anders naartoe gaan'
- 33 minuten geleden
Tsunoda worstelt met auto: 'Normaal is P9 niet bijzonder maar nu wel'
- 1 uur geleden
Verstappen breekt in tijdens interview Leclerc: Ferrari-coureur kan het net drooghouden
- 1 uur geleden
- 1
Piastri moet auto afstaan voor training GP Italië, McLaren besluit rookie in te zetten
- 2 uur geleden
- 3
Hamilton oogt uitgebrand na mentale tik in Zandvoort: 'Hij loopt er rond als een dooie'
- 2 uur geleden
- 6
Koning Willem-Alexander sluit terugkeer Dutch Grand Prix na 2026 niet uit
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus