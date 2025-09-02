Bernhard van Oranje mogelijk naar FIA-top: gevraagd als strategisch adviseur

De strijd om het FIA-presidentschap krijgt een Nederlands tintje. Tim Mayer, de Amerikaan die het in december bij de verkiezingen opneemt tegen de huidige president Mohammed Ben Sulayem, heeft Bernhard van Oranje gevraagd aan te sluiten bij zijn team als strategisch adviseur.

Mayer prijst vooral de manier waarop Van Oranje zich heeft bewezen met de organisatie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Mayer noemt de keuze voor de Nederlander weloverwogen in een interview van De Telegraaf. "Bernhard heeft zijn sporen verdiend en ik denk dat hij drie heel belangrijke kwaliteiten heeft, die cruciaal zijn voor de toekomst van de autosport. En niet alleen van de autosport, maar ook van de wereldwijde mobiliteit. Want de FIA gaat veel verder dan sport alleen."

Van Oranje kent de nodige kwaliteiten

Wat zijn volgens Mayer die kwaliteiten? Allereerst noemt hij leiderschap. "Ik denk dat Bernhard iemand is die heeft aangetoond een leider te zijn en een team kan aansturen." Vervolgens haalt hij de duurzaamheidsaanpak in Zandvoort aan. "De Grand Prix in Zandvoort is een ongelooflijk voorbeeld geweest voor alles en iedereen, als het gaat om duurzaamheid. Bijna iedereen komt hier naar de race met het openbaar vervoer of op de fiets. Dat is vanaf dag één bewust door de organisatie gestimuleerd."

Ondernemer en verbinder

Ook prees Mayer het ondernemerschap van Van Oranje. De zoon van prinses Margriet richtte onder meer softwarebedrijf Levi9 op en zet zich met Lymph&Co in voor onderzoek naar lymfeklierkanker. "Bernhard heeft als ondernemer heel veel bereikt en kan mensen verbinden", zegt Mayer. "Dat is ongekend belangrijk voor de FIA. Een federatie moet een goede relatie onderhouden met al haar stakeholders. Bernhard en zijn team hebben altijd bewezen vooruit te durven denken. Niet alleen over hoe we motorreglementen over twee jaar invullen, maar ook door te praten over nieuwe regels voor 2037. Mensen zoals Bernhard kijken tien, vijftien jaar vooruit."

Mayer in gevecht met Ben Sulayem

Mayer voert met zijn campagne FIA Forward oppositie tegen de huidige FIA-leider Ben Sulayem. Hij heeft zelf een lange staat van dienst in de autosport en werkte jarenlang als steward namens de FIA. Opvallend genoeg werd hij eind vorig jaar plotseling ontslagen, naar eigen zeggen via sms. Ben Sulayem zou hem toen hebben beschuldigd van belangenverstrengeling vanwege zijn betrokkenheid bij de Amerikaanse Grand Prix. Door onder andere dit verhaal is de kritiek op de huidige president fors toegenomen en hangt zijn functie bij de FIA aan een zijden draad.

Tijd voor verandering

Mayer vindt dat er een cultuuromslag nodig is bij de organisatie. "Ik denk dat er veel moet gebeuren bij de FIA. Er moet flink in de kosten gesneden worden. Het kost tegenwoordig al 600.000 euro om een seizoen Formule 4 te rijden, dat is absurd. Ook zijn veel processen te complex en moeten we de relatie met mobiliteitsclubs wereldwijd verbeteren. Kort gezegd: de FIA moet weer een serviceorganisatie worden en geen instantie die anderen dingen oplegt. Daarom zijn we blij met de adviezen van iemand als Bernhard."

