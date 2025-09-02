De buitenwereld ziet het vaak als een wereld vol glitter en glamour: flitsende bolides, champagne op het podium en miljoenencontracten. Maar achter de schermen van de Formule 1, Le Mans en MotoGP schuilt een harde realiteit. Racen draait niet alleen om talent, maar vooral om geld. In een video van DAY1 wordt ingezoomd op de vraag: wat kost het nou écht om autocoureur te worden?

Een van de voorbeelden is Richard Verschoor, momenteel actief in de Formule 2. Het prijskaartje voor één seizoen? Zo’n 2,2 miljoen euro. Geen rijke autofabrikant die dit betaalt, geen miljardair als vader. Verschoor moet dat bedrag grotendeels zelf bij elkaar sprokkelen. Met zo’n 34 verschillende partners en sponsoren werkt hij dag in, dag uit om alles rond te krijgen. Vaak tekent hij zijn contract zelfs met maar een paar ton op de balans. De rest moet hij gaandeweg vinden.

Risico’s zijn voor de coureur

Alsof dat nog niet genoeg is, moet de coureur bij schade de rekening gewoon zelf betalen. Een afgebroken voorvleugel? "Dan krijg ik gewoon een factuurtje opgestuurd hoor", geeft de Nederlander aan. Natuurlijk zijn er verzekeringen, maar die hebben een eigen risico van €15.000 en slechts beperkte dekking. Alles daarboven komt direct uit zijn eigen zak.

Coureur én ondernemer tegelijk

Veel fans vergeten dat een coureur niet alleen atleet is, maar ook een ondernemer. Verschoor legt het zelf vaak uit als een "one man army". Naast trainen en racen moet hij ook sponsordeals sluiten, social media beheren, evenementen bijwonen en bestaande partners tevreden houden. Het is topsport én een bedrijf runnen, maar dan in één keer. Ondanks alle druk is er ook een belangrijke reden dat Verschoor nog steeds op de grid staat: de gunfactor. Partners zien zijn inzet. Ze geloven in een jonge coureur die alles geeft en niet opgeeft. Dat vertrouwen is misschien wel zijn grootste troef.

De harde waarheid van motorsport

Helaas krijgt niet iedereen die kans. Waar voetballers zich alleen hoeven aan te melden bij hun lokale club en een paar voetbalschoenen moeten kopen, vraagt autosport direct enorme bedragen om überhaupt in te stappen. Hierdoor gaat er veel talent verloren. Michael Schumacher verwoordde het ooit treffend: "De beste coureur zit misschien wel ergens op een grasmaaier."

