Is er genoeg animo voor de F1? 'Vrijdag oogde wat rustiger, maar prijzen spelen groter rol'
Tijdens de Dutch Grand Prix zorgden de beelden op de vrijdag nog voor grote zorgen bij de organisatie. Is het wel uitverkocht en is er nog genoeg animo voor de Formule 1 in Nederland? In de podcast GPFans Raceteam duiken Sebastiaan Kissing en F1-journalist Jan Bolscher in dit onderwerp.
Volgens Bolscher was het beeld van een halflege vrijdag te genuanceerd. "Die vrijdag was wat rustiger", begon hij. "Maar als je het vergelijkt met andere circuits op vrijdagen, was het hier nog steeds een van de drukste." Toch ziet hij ook dat het evenement inmiddels een andere fase ingaat. "Het 'nieuwe' is er nu een beetje af. Je hebt mensen die het graag een keer meegemaakt willen hebben, nou, die zijn ondertussen geweest."
Prijskaartje speelt mee
Een belangrijke reden dat er minder mensen komen, is het hoge prijsniveau, stelt Bolscher. "Het is ook heel duur geworden. Omdat het zo duur is, haken er heel veel mensen af en dat is heel logisch." De journalist vindt het dan ook niet verrassend dat de publieke belangstelling zich stabiliseert. De prijzen voor tickets over het gehele weekend kunnen al snel oplopen tot zo'n 700 euro.
Vijfde editie in Zandvoort
Dit jaar werd alweer de vijfde editie van de Dutch GP sinds de terugkeer georganiseerd. Bolscher: "De mensen die écht graag een keer wilden gaan, zijn al een keer geweest. Dus het is niet raar als het iets terugneemt." Daarmee is de hype rondom de terugkeer misschien minder groot, maar de belangstelling blijft volgens hem stevig, zeker vergeleken met veel andere races op de kalender. Ook de video's die de massale drukte lieten zien richting het treinstation van Zandvoort spreken boekdelen. Het was nog steeds ongekend druk.
