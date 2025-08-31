De Grand Prix van Nederland werd voor de Red Bull-formatie uiteindelijk een meer dan prima zondag met Max Verstappen én Isack Hadjar op het podium. De Oostenrijkse adviseur van het team van Red Bull is dan ook zeer tevreden na het weekend in Zandvoort.

De één-na-laatste Dutch Grand Prix werd zondag een uitstekende editie. Met de constant dreigende regen in het achterhoofd werd het spannend met alle verschillende tactieken, terwijl er ook op de baan genoeg te beleven viel. Zo zagen we Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris het einde van de streep niet. Dat maakte ook weer de weg vrij voor bepaalde helden om op te staan. Hadjar pakte zijn eerste podium uit zijn loopbaan en ook Verstappen kon uiteindelijk een zeer welkome tweede plek pakken in Zandvoort.

Maximale van Verstappen

Dat McLaren wel de grote baas was, daar is Marko zich van bewust: "Het maakt niet uit op welke banden ze reden, ze waren gewoon sneller. Op dit circuit is het sowieso moeilijk om de auto voor je te volgen, maar dan nog. Het was voor ons onmogelijk om McLaren bij te houden", zo zegt hij eerlijk tegenover De Telegraaf. Hij had ergens nog wel hoop op een actie van Verstappen: "Ik wist dat Max iets zou gaan doen. En als hij dat momentje in de tweede bocht niet had gehad, had hij denk ik ook Piastri nog aangevallen. Maar hij heeft het maximale eruit gehaald. Ik vertrek hier als een blij man, want na de laatste race in Hongarije waren we een beetje bezorgd.”

Verstappen in de Racing Bulls?

Naast Verstappen was Hadjar natuurlijk dé grote man van de dag. De Fransman laat het hele seizoen al prachtige dingen zien en dat werd zondag in Zandvoort bekroond met het kroonstuk van dit seizoen: een podium. "En dat terwijl hij continu onder druk stond, maar hij deed niets verkeerd. Heel indrukwekkend. Als hij niet zoveel had hoeven te verdedigen, had hij nog dichterbij Max gezeten", glundert Marko. Die Racing Bulls-wagen, die gaat natuurlijk sowieso wel lekker. Fernando Alonso liet eerder dit weekend weten dat Verstappen in die wagen zelfs mee zou doen om de wereldtitel. Marko lacht dat weg: "We zullen het nooit weten.”

