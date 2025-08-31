close global

Max Verstappen in Zandvoort

Verstappen tevreden maar trekt pijnlijke conclusie na Dutch GP: "Hadden geen snelheid"

Verstappen tevreden maar trekt pijnlijke conclusie na Dutch GP: "Hadden geen snelheid"

Tom Visser

Tom Visser
Max Verstappen in Zandvoort

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Nederland niet gewonnen, maar het thuispubliek toch weten te trakteren op een prachtig spektakel. De viervoudig wereldkampioen eindigde na een chaotische race als tweede en mocht daarmee alsnog het podium beklimmen. De Nederlander was hier blij mee, maar trok ook een pijnlijke conclusie.

De een-na-laatste editie van de Dutch GP was er een om nooit te vergeten. McLaren leek opnieuw de dominante partij, maar de race zat vol incidenten: meerdere safetycars, uitvalbeurten, een teleurstellende race van Lando Norris én hét verrassingsmoment van de dag: Isack Hadjar die met zijn Racing Bull voor het eerst op het podium stond. Voor Verstappen voelde het gemengde gevoelens op, maar zijn tweede plaats leverde de fans in Zandvoort alsnog reden tot juichen.

De conclusie was al vroeg getrokken voor Verstappen

Na afloop vertelde Verstappen: "Het was niet makkelijk, ik gaf alles om naar voren te komen, met dat kleine momentje in bocht twee. Helaas was de conclusie dat we niet genoeg snelheid hadden. Maar toch ben ik erg tevreden met een tweede plek, mede door de uitvalbeurt van Norris. Het hele weekend is ongelooflijk geweest: zoveel oranje en zoveel steun. Het is bijzonder om hier te zijn en om op het podium te staan."

Spannend moment voor de fans

De race had echter al vroeg mis kunnen gaan voor Verstappen, want hij verloor bijna de controle over zijn Red Bull in de tweede bocht. "Ik probeerde ’m in bocht 3 erin te gooien, maar er lag te veel zand in bocht 2", gaf hij eerlijk toe. Al met al is het een resultaat waar het team tevreden mee zal zijn, al zat daar dus ook de nodige dosis geluk bij.

Max Verstappen Dutch Grand Prix

