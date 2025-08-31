Verstappen tevreden maar trekt pijnlijke conclusie na Dutch GP: "Hadden geen snelheid"
Verstappen tevreden maar trekt pijnlijke conclusie na Dutch GP: "Hadden geen snelheid"
Max Verstappen heeft de Grand Prix van Nederland niet gewonnen, maar het thuispubliek toch weten te trakteren op een prachtig spektakel. De viervoudig wereldkampioen eindigde na een chaotische race als tweede en mocht daarmee alsnog het podium beklimmen. De Nederlander was hier blij mee, maar trok ook een pijnlijke conclusie.
De een-na-laatste editie van de Dutch GP was er een om nooit te vergeten. McLaren leek opnieuw de dominante partij, maar de race zat vol incidenten: meerdere safetycars, uitvalbeurten, een teleurstellende race van Lando Norris én hét verrassingsmoment van de dag: Isack Hadjar die met zijn Racing Bull voor het eerst op het podium stond. Voor Verstappen voelde het gemengde gevoelens op, maar zijn tweede plaats leverde de fans in Zandvoort alsnog reden tot juichen.
De conclusie was al vroeg getrokken voor Verstappen
Na afloop vertelde Verstappen: "Het was niet makkelijk, ik gaf alles om naar voren te komen, met dat kleine momentje in bocht twee. Helaas was de conclusie dat we niet genoeg snelheid hadden. Maar toch ben ik erg tevreden met een tweede plek, mede door de uitvalbeurt van Norris. Het hele weekend is ongelooflijk geweest: zoveel oranje en zoveel steun. Het is bijzonder om hier te zijn en om op het podium te staan."
Spannend moment voor de fans
De race had echter al vroeg mis kunnen gaan voor Verstappen, want hij verloor bijna de controle over zijn Red Bull in de tweede bocht. "Ik probeerde ’m in bocht 3 erin te gooien, maar er lag te veel zand in bocht 2", gaf hij eerlijk toe. Al met al is het een resultaat waar het team tevreden mee zal zijn, al zat daar dus ook de nodige dosis geluk bij.
Gerelateerd
Net binnen
Piastri wint op Zandvoort na drama voor Norris, Verstappen-fans kunnen toch nog juichen
- 1 uur geleden
- 6
Mentale tik voor Hamilton na dramatisch raceweekend: "Dat kan je op één hand tellen"
- 1 minuut geleden
FIA wil tekst en uitleg van Bortoleto na doorrijden met schade
- 12 minuten geleden
- 1
Viaplay massaal onder vuur na reclames tijdens Dutch GP: "Rot nou eens op man!"
- 29 minuten geleden
- 12
FIA roept twee grote namen op het matje na Dutch GP en overweegt herziene uitslag
- 33 minuten geleden
- 3
Hadjar vol ongeloof na eerste podiumplek in F1 achter Piastri en Verstappen: 'Een droom'
- 42 minuten geleden
- 1
Veel gelezen
'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
- 18 augustus
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
- 13 augustus
Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
- 21 augustus
Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap
- 11 augustus
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 25 augustus
Russell krijgt advies te vertrekken bij Mercedes en te tekenen bij F1-rivaal
- 19 augustus