Laurent Mekies is nu een tijdje teambaas en ook directeur bij Red Bull Racing en lijkt zijn stempel meteen te drukken. Er zou achter de schermen onenigheid zijn geweest tussen Mekies en adviseur Helmut Marko over de toekomst van Yuki Tsunoda, de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull.

Dit weet Motorsport.com te melden. Marko had, als het aan hem lag, al eerder ingegrepen en een nieuwe teamgenoot voor Verstappen aanstellen voor de tweede seizoenshelft. Het was echter nieuwe teambaas Mekies die graag Tsunoda in actie wilde zien tijdens de tweede seizoenshelft met dezelfde upgrades als Verstappen en dezelfde specificaties. Marko besloot hier uiteindelijk aan mee te werken en Tsunoda nog een kans te geven. Onder Christian Horner was de kans volgens de geruchten groot geweest dat die onderdelen als reserve achter de hand werden gehouden voor Verstappen. Dat gaat nu dus niet gebeuren door Mekies, die Tsunoda een kans wil geven.

Marko geeft Tsunoda ultimatum

Dit heeft Marko er echter niet van weerhouden om Tsunoda in het openbaar een ultimatum te geven. "Hij moet dichter bij Max komen en dat niveau consistent laten zien. Daarom hebben we de datum waarop we een beslissing nemen naar achteren geschoven. We kijken nu naar de komende races, en dan wordt er een keuze gemaakt. Dat zal Rond Mexico zijn." Tsunoda krijgt dus vijf of zes races (als Mexico nog wordt meegeteld door Marko) om zich met de vloer en de upgrades die Verstappen voor de zomerstop al had - en Tsunoda niet had wegens een crash van de Japanner - te gaan laten zien en zijn stoeltje voor 2026 veilig te stellen.

Mogelijke vervangers van Tsunoda

Mocht Tsunoda rondom Mexico niet hebben overtuigd, dan heeft Red Bull meerdere opties. Zowel Liam Lawson als Isack Hadjar maken een prima indruk bij Racing Bulls, terwijl ook Arvid Lindblad en Ayumu Iwasa er nog zijn. Mocht de beslissing voor 2026 pas genomen worden na het seizoen, dan kan een coureur van buitenaf zoals Alex Palou ook een optie zijn.

