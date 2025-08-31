Alonso stellig: 'Verstappen zou bij Racing Bulls meedoen om wereldtitel'
Isack Hadjar gooide op zaterdag hoge ogen door in een Racing Bulls vlak achter Max Verstappen te kwalificeren op P4, waardoor de discussie hoe Verstappen het zou doen in die wagen weer eens is begonnen. Volgens Fernando Alonso is het duidelijk: Verstappen zat in de Racing Bulls nog in de titelrace dit jaar.
De Grand Prix van Nederland is natuurlijk hét hoogtepunt voor Verstappen en zijn fans, maar voorafgaand aan het eerste weekend na de zomerstop konden we allemaal al wel invullen dat het heel lastig zou worden voor Verstappen om een vuist te maken tegen de McLarens die gestaag op de tweede constructeurstitel op een rij afstevenen. Onder het oog van de fanatieke Nederlandse fans trok Verstappen in de kwalificatie alles uit de kast en wist hij het gat wel een stuk te verkleinen: P3 voor de viervoudig wereldkampioen.
Uitspraken op Sky Sports
Vlak daarachter zien we hoe de wederom zeer sterke Hadjar zich verrassend op P4 wist te posteren in de Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull. De renstal heeft dit jaar de zaakjes uitstekend op orde met vaak goede prestaties tot gevolg. Regelmatig wordt er zelfs gespeculeerd wat Verstappen zou kunnen uitrichten in die toch iets makkelijker te besturen auto. Iets dat ook Karun Chandhok al deed bij Sky Sports: "Een geweldige prestatie van Isack Hadjar in de kwalificatie om vierde te kwalificeren. Ik zou het echt geweldig vinden om te zien wat er gebeurt als je Max Verstappen in de Racing Bulls zet", zo zei hij op zaterdag.
Verstappen in titelstrijd
Alonso lijkt daar nu wel het antwoord op te hebben: "De Racing Bulls hebben elke week een vliegtuig. Als Verstappen in die auto zat, zou hij vechten om het wereldkampioenschap", zo claimt de Spanjaard in gesprek met AS. "We zagen het begin dit jaar met Tsunoda, die altijd in de top zes reed en toen plotseling Q1 miste", zo besluit de Spaanse coureur die op zondag de Grand Prix van Nederland vanaf P10 zal beginnen.
