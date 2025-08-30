Lewis Hamilton heeft onthuld dat hij voor een andere aanpak heeft gekozen richting het weekend van de F1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort. De Brit werd zevende, net achter Charles Leclerc, maar zag naast verbetering ook genoeg ruimte om nog een stap te zetten.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, laat Hamilton weten dat hij richting het weekend in Zandvoort een paar veranderingen heeft doorgevoerd in zijn aanpak voor en tijdens het weekend. "Ik heb dit weekend voor een andere aanpak gekozen, maar ik ga niet vertellen wat die veranderingen in de aanpak zijn. Die aanpassingen heb ik voor en tijdens het weekend doorgevoerd en het gaat nu een stuk soepeler."

Hamilton tevreden met nieuwe aanpak

De nieuwe aanpak van Hamilton die hij vanaf dit weekend dus aan het gebruiken is, werpt zijn vruchten af. De Brit kijkt tevreden terug op het weekend tot nu toe, maar ziet ook ruimte voor verbetering. "Door die aanpassingen kon ik het weekend goed beginnen. De auto was nog wel onberekenbaar, maar de aanpassingen aan de setup zijn wel goed geweest en de auto is daarna stabiel geweest."

Hamilton ziet Ferrari 'bemoedigende' stappen zetten

Hamilton stelt dat het weekend van Ferrari verder ook bemoedigend is, maar ziet ook op dit gebied dat er verbetering mogelijk is. "Het is bemoedigend. Zeker vanuit mijn kant zijn er betere resultaten. Ze verdienen het. Maar we zitten nog niet waar we willen zitten. We moeten nog onderzoeken wat dat precies is."

