Helaas kunnen we niet langer genieten van de hevige rivaliteit tussen Toto Wolff en Christian Horner. De laatstgenoemde werd namelijk afgelopen juli ontslagen als CEO en teambaas van het Red Bull Formule 1-team. Wolff lijkt hem nu te missen. Het feit dat Horner er niet meer bij is, geeft de Mercedes-topman een raar gevoel.

Horner was sinds de oprichting van Red Bull Racing de leider over de Oostenrijkse formatie. Hij werd uiteindelijk een van de langstzittende en meest succesvolle teambazen met 8 rijderskampioenschappen en 6 constructeurstitels in 20 jaar tijd. Afgelopen zomer moest de Brit echter plaatsmaken voor Laurent Mekies na een beslissing van de energiedrankfabrikant om hem te ontslaan. Wolff onthult dat hij sms-contact heeft gehad met Horner.

Wolff lijkt Horner te missen

"[Horner] zei tegen mij: 'Wat ga je nu dan doen, aangezien je ervan houdt om mij te haten en nu ben ik er niet meer!'", begon Wolff over het berichtje tegenover de aanwezige media in Zandvoort, waar ook GPFans bij is. "Het is een beetje tegenstrijdig, want een de ene kant is hij een van de meest succesvolle topmannen ooit in de Formule 1. Het is duidelijk dat hij dingen goed heeft gedaan. Binnen het team werd hij volgens mij tot op zekere hoogte gerespecteerd in Milton Keynes. Maar aan de andere kant deelden we vaak niet dezelfde mening of hetzelfde perspectief. Hij is door de jaren heen een fantastische, geweldige vijand geweest. Mis ik hem? Het is heel raar om hier te zijn zonder Christian. Ik bedoel, wat moet je doen zonder dat hij hier rondloopt? Dat is wel een beetje raar."

F1-paddock heeft karakters als Horner nodig

"Elke film heeft een good, een bad en een ugly nodig. En nu is de bad vertrokken", vervolgde de Oostenrijker. "Elke sport heeft dat ook nodig. Vroeger hadden we van die extravagante karakters en ik hoop dat sommige van de nieuwe teambazen in die rollen kunnen groeien op een natuurlijke wijze. Het is namelijk niet iets wat je kan faken. Christian was zo'n personage. Hij was uitgesproken, hij was controversieel, hij was een eikel, en hij speelde die rol graag. Je hebt een eikel nodig, mensen moeten iemand hebben om te haten."

