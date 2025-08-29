Alonso waarschuwt Verstappen na sterke vrijdag: "Zullen ons tussen topteams mengen"

Aston Martin maakte een opvallend sterke vrijdag mee voor de F1 Dutch Grand Prix. Fernando Alonso blikt dan ook tevreden terug op de eerste twee vrije trainingen op Circuit Zandvoort. De pole lijkt buiten bereik, maar Max Verstappen verslaan op Nederlandse bodem ziet de tweevoudig wereldkampioen wel zitten.

Fernando Alonso werd vierde in de eerste vrije training en tweede in de vrije training. Waar het gat naar Lando Norris in de ochtend meer dan een halve seconde was, kon hij het in de middag dichten tot 0.087 seconden. Alonso was aan het einde van VT2 zelfs sneller dan kampioenschapsleider Oscar Piastri. George Russell en Verstappen kwamen nog in de top vijf terecht, terwijl Ferrari heel erg worstelde met Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Lance Stroll in de andere Aston Martin werd knap derde in de eerste sessie, voordat hij een flinke crash meemaakte in de tweede training.

Optimisme bij Aston Martin-coureurs

"Dat ben ik wel, ja", antwoordde Alonso tegenover onder andere GPFans op de vraag of hij al wat optimistischer was na de trainingen. "Ik ben wat optimistischer dan na sommige andere vrijdagen die we hebben gehad. Hongarije was een sterk weekend voor ons, en nu zijn we eenmaal aangekomen voor de volgende race in Zandvoort en we laten nog steeds prima pace zien in de vrije training. Maar we weten dat het slechts de vrije training is. Het is wel goed om onze rondetijden daar te zien en we zullen aankijken hoe het morgen gaat."

Voor de pole position of de overwinning strijden lijkt een onmogelijke taak, maar zit er misschien een podium in? "Ik denk niet dat we binnen het bereik van McLaren zitten, maar de andere topteams, Mercedes, Ferrari, Red Bull, lijken niet ver weg, dus we zullen proberen ons daar in te mengen", aldus de Spanjaard.

Stroll liet tegenover onder andere GPFans weten dat hij het "geweldig vindt om terug te zijn in Zandvoort". Het is een van zijn favoriete circuits. "Beide auto's leken nogal competitief vandaag, maar het is nog vroeg om te zeggen waar we precies staan ten opzichte van de rest."

