Max Verstappen gaf zichzelf en zijn fans een weinig hoopvolle boodschap na afloop van de laatste race voor de zomerstop in Hongarije. Enkele weken voor aanvang van de Dutch Grand Prix in Zandvoort liet de Red Bull Racing-coureur weten dat hij denkt dat hij dit 2025-seizoen geen enkele F1-race meer gaat winnen. Laurent Mekies snapt deze woorden wel.

Verstappen kent een uiterst moeizaam seizoen. De regerend wereldkampioen had gehoopt voor zijn vijfde wereldtitel op rij te kunnen gaan vechten, maar al snel bleek dit geen haalbare doelstelling te zijn. De RB21 is te grillig en komt snelheid tekort om serieus en consequent te kunnen vechten met de bolides van McLaren. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri hebben inmiddels een straatlengte voorsprong op Verstappen, die zelf derde staat in het algemeen klassement. Na afloop van de Grand Prix van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop, kwam Verstappen dan ook met een deprimerende boodschap. De Limburger liet weten niet langer te rekenen op een Grand Prix-overwinning dit jaar. Mekies hoorde deze uitspraken ook en heeft nu gereageerd.

Mekies snapt deprimerende boodschap Verstappen richting Zandvoort

"In Hongarije hadden we een heel slecht weekend. Dus het is compleet begrijpelijk dat Max dat zei", zo vertelt de Franse Red Bull-teambaas in een exclusief interview met De Telegraaf. "Ook gecombineerd met de wetenschap dat de verdere ontwikkeling van de auto in de rest van dit seizoen heel gelimiteerd zal zijn. Maar ik denk niet dat Hongarije helemaal representatief is voor de staat van de auto.” Hoewel Mekies dus snapt dat Verstappen deze boodschap de wereld in bracht, houdt hij dus hoop dat de RB21 ergens in de tweede seizoenshelft nog kan verrassen. Kort nadat Mekies werd aangesteld, voerde hij vele gesprekken om te kijken hoe ze de Red Bull nog kunnen verbeteren.

Mekies voerde vele gesprekken met Red Bull Racing

"Ik heb heel veel gesprekken gevoerd met de leidinggevenden van alle afdelingen. Het gaat erom dat we, op elk gebied, kijken naar wat er beter kan en hoe we de auto sneller kunnen maken", zo zegt Mekies. "Dit is een team dat jarenlang dominant is geweest en die kwaliteiten zijn niet zomaar allemaal verdwenen. Er is niet één magische knop die we indrukken om op het niveau van McLaren te komen.”

